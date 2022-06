Preisgarantie: 200 Artikel des täglichen Bedarfs ohne Preisveränderung bis Ende Juli

Preisversprechen: 200 Netto-Artikel neun Wochen zum garantierten Preis





Multipartner-Bonusprogramm: DeutschlandCard Inhaberinnen und Inhaber sichern sich feste Preise

Von Obst und Gemüse über Pflegeartikel bis hin zu Molkereiprodukten – seit Ende Mai bietet Netto seinen Kundinnen und Kunden mit DeutschlandCard neun Wochen bei 200 Artikeln des täglichen Bedarfs konstant günstige Preise. Mit Vorlage der DeutschlandCard an der Kasse oder der Verknüpfung mit der Netto-App wird beim Bezahlvorgang der garantiert günstige Preis berechnet. Eine Übersicht der Produkte zum Netto-Preisversprechen gibt es unter: https://www.netto-online.de/preisversprechen Kundinnen und Kunden mit DeutschlandCard können neben dem Netto-Preisversprechen im Aktionszeitraum zusätzlich dauerhaft weitere Vorteile des Multipartner-Bonusprogramms nutzen. Die DeutschlandCard wird mit der Netto-App verknüpft und nach Vorzeigen der DeutschlandCard an der Kasse können alle aktivierten App-Coupons automatisch eingelöst werden. Beim Kauf von nachhaltigeren Netto-Eigenmarkenprodukten mit dem BioBio- oder dem WWF-Panda-Logo schonen Kundinnen und Kunden die Umwelt und erhalten zudem automatisch doppelte DeutschlandCard Punkte. Alle gesammelten Punkte können direkt an der Kasse in den Filialen oder beim Check-Out Vorgang im Netto-Online-Shop mit den Einkäufen verrechnet werden.Ab 200 DeutschlandCard Punkten haben Kundinnen und Kunden mithilfe der Netto-App die Möglichkeit, diese in einen Wertgutschein umzuwandeln und damit beim nächsten Einkauf zu bezahlen. Zudem können die Punkte im DeutschlandCard Prämienshop gegen attraktive Prämien umgewandelt oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.Netto Marken-Discount ermöglicht mit seinen wöchentlich wechselnden Aktionsartikeln in den Handzetteln sowie in der Netto-App Preisvorteile für einen günstigen Wocheneinkauf. Auch das monatliche Netto-Kundenmagazin „Gold“ bietet seinen Leserinnen und Lesern exklusive Netto Spar-Coupons: Im Aktionszeitraum sind diese entweder direkt in einer der bundesweit über 4.280 Netto-Filialen oder online im Netto Online-Shop einlösbar.