Netto Marken-Discount frischt Kundenmagazin "Gold" auf

Neue Struktur: Gold optisch und redaktionell weiterentwickelt

Neuer Look: Modernere Bildsprache und stärkere farbliche Akzente

In der April-Ausgabe liegt der thematische Fokus auf lebendigen, frühlingshaften Themen: vom vielseitigen Angebot für Gartenartikel im Netto Online-Shop bis zu einem Gesundheitsreport über Frühjahrsmüdigkeit. Ebenso finden Leserinnen und Leser viele wertvolle Anregungen zu Farben und ihrer Wirkung. Mode und Beauty-Fans kommen mit stylishen Looks in Leder oder Tipps zur Lippenpflege auf ihre Kosten. Zusätzlich bietet die April-Ausgabe Anregungen zur Wohnungseinrichtung: Wie möglichst viel aus wenig Platz mit Dachschrägen gemacht werden kann. Darüber hinaus gibt es viele leckere Rezepte für günstige und schnellgemachte Delikatessen zu Ostern. Für Garten-Liebhaberinnen und -Liebhaber finden sich Tipps zu prächtigen Beeten und ein Gartenkalender.Dabei kommt die „Gold“ ab April in einem neuen Look und mit neuer Bildsprache – vom Titel über redaktionelle Seiten bis hin zu Horoskop- und Rätselseiten. So überzeugt die „Gold“ mit einem modernen und selbstbewussten Gesamteindruck.so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Seit 2013 begeistert das Netto-Kundenmagazin „Gold“ seine Leserinnen und Leser mit einem interessanten Themen-Mix aus Food und Lifestyle: Die „Kaffee-Zeit“ informiert über Aktuelles bei Netto, in Mode und Kultur. Die Reportagen im „Couch-Gespräch“ berichten über Themen aus dem alltäglichen Leben mit Familie, in der Partner- und Freundschaft. Der „Style-Basar“ zeigt die neuesten Mode-Trends, Beauty-Tipps und Deko-Ideen. In der „Kreativ-Werkstatt“ gibt es Inspiration für einen nachhaltigeren Lebensstil sowie Do-It-Yourself-Ideen für Haus und Garten. Auf den „Küchen-Tisch“ kommt, was gegessen wird – leckere Rezepte, aktuelle Food-News und spannende Informationen über Lebensmittel. Darüber hinaus gibt es exklusive Netto Spar-Coupons: Im Aktionszeitraum sind diese, entweder direkt in einer der bundesweit über 4.260 Netto-Filialen oder online im Netto Online-Shop einlösbar.Die „Gold“ erscheint monatlich mit einer Auflage von 188.088 Exemplaren (IVW 4/2021) und ist in über 4.260 Netto-Filialen zum Preis von 0,66 Euro erhältlich. Erstellt und vertrieben wird das Magazin vom EDEKA Verlag.