Netto Marken-Discount bietet nachhaltigere Weidemilch mit 2-Sterne Tierschutz-Label und PRO WEIDELAND-Siegel an

Geprüft: Weidemilch mit zwei Sternen „Für Mehr Tierschutz“ zertifiziert

Tierwohl: Siegel „Pro WEIDELAND“ kennzeichnet Einsatz für naturnahe Haltungsform

Ohne Gentechnik: Verzicht auf gentechnisch veränderte Futtermittel

Netto setzt sich seit Jahren dafür ein, sein Eigenmarken-Sortiment nachhaltiger zu gestalten und höhere Standards für Tierwohl und Tiergesundheit zu etablieren., so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Bei der Herstellung der „Gutes Land“-Weidemilch arbeitet Netto eng mit 26 Milchviehbetrieben in Nordrhein-Westfalen zusammen und setzt damit Regionalität und kurze Transportwege. Ein weiteres Nachhaltigkeits-Plus: Mit der Zertifizierung nach den Anforderungen der Premiumstufe „Für Mehr Tierschutz“ (2 Sterne) sowie dem Siegel „PRO WEIDELAND“ wird bei den Kühen auf erhöhte Freilandhaltung und Weideauslauf gesetzt. Die Kühe haben von April bis Oktober (mindestens 120 Tage) täglich mindestens sechs Stunden Zugang zur Weide sowie zu eigenen Schlaf- und Ruhebereichen. Im Winter steht den Tieren ein offener Laufhof zur Verfügung. Mit dieser nachhaltigeren Milch schafft Netto aktiv einen Mehrwehrt für eine faire Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort und für mehr Tierwohl.sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.Das Thema Tierwohl und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung sind wesentlicher Teil der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung von Netto Marken-Discount. So gehört Netto zu den Gründungsmitgliedern der Initiative Tierwohl.