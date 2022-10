Einnahmen des BioBio-Food Trucks kommen dem Programm Landwirtschaft für Artenvielfalt zugute

Spende: Einnahmen der BioBio-Food Truck-Tour spendet Netto dem WWF-Projekt

Nachhaltig und günstig: BioBio ermöglicht nachhaltige Lebensweise unabhängig vom Haushaltsbudget

Landwirtschaft für Artenvielfalt: Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft

Netto Marken-Discount und den WWF (Wordwide Fund for Nature) verbindet eine mehrjährige Partnerschaft für Nachhaltigkeit. Ein Schwerpunkt in der Zusammenarbeit liegt auf der Förderung von Bio-Konsum. Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Netto-Eigenmarke BioBio hat Netto das Thema Bio erneut in den Mittelpunkt seiner Kundenansprache gesetzt – unter anderem mit der BioBio-Food Truck-Tour. Auf verschiedenen Großveranstaltungen wurde leckeres Street-Food in Bio-Qualität angeboten – von Burgern, Loaded Fries bis hin zu koreanischen Bibimbap Bowls. Die Einnahmen der verkauften Bio-Speisen spendet Netto an den WWF zur Förderung des nachhaltigen Gemeinschaftsprogramms “Landwirtschaft für Artenvielfalt”.Mehr Informationen zum Thema „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ unter https://www.landwirtschaft-artenvielfalt.de/ Weitere Informationen zum Bio-Sortiment von Netto Marken-Discount: https://www.netto-online.de/ueber-netto/Mehr-Bio.chtm