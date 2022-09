Samstags-Forum Regio Freiburg: Herbstprogramm 2022 - 32. Gemeinschafts-Reihe 24.9. bis 12.11.

Zum aktuellen Leitthema „Energiewende - Klima – Atomausstieg - Wohnen - Flächenschutz - Frieden. Wie wollen und wie dürfen wir leben?“ gibt es ab 24. September bis 12. November Vorträge, Führungen sowie einen Filmabend bei der 32. Gemeinschaftsreihe des preisgekrönten Samstags-Forums Regio Freiburg von ECOtrinova e.V., mit dem Klimabündnis Freiburg, BUND Freiburg, BI Energiewende Waldkirch, FARBE e.V, NABU-Freiburg e.V. und weiteren Mitträgern. Die TeilnehmerInnen erleben führende Fachleute, Pioniere und Aktive im Hörsaal und vor Ort.Es gilt die jeweilige Landes-Corona-Verordnung . Das von Dr. Georg Löser, ECOtrinova-Vorsitzender, geleitete Programm ist online bei www.ecotrinova.de und liegt aus im Innenstadt-Rathaus sowie im Zentrum Bürgerschaftliches Engagement, Freiburg, Schwabentorring 2.Das Herbstprogramm der Gemeinschafts-Reihe 32 des preisgekrönten Samstags-Forums Regio Freiburg zum Leitthema „Energiewende - Klima – Atomausstieg - Wohnen - Flächenschutz - Frieden. Wie wollen und wie dürfen wir leben?“ startet am Samstag 24. September um 10:15 Uhr im Hörsaal 1015, Kollegiengebäude 1 der Universität, Platz der Universität Freiburg anl. der Energiewendetage Baden-Württemberg. Veranstalter ist ECOtrinova e.V. mit ideellen Mitträger-Vereinigungen.Dipl.-Ing. Dipl.-Volksw. Dieter Seifried, Büro Ö-quadrat, Freiburg.“.Dr. Georg Löser, Energiebüro Dr. Löser, Gundelfingen i.Br.. Der Eintritt ist frei.Leiterin der Führung und des gleichnamigen von der Deutsche Postcode Lotterie dpl geförderten Projekts von ECOtrinova e.V. ist Dr. Carola Holweg, Nachhaltigkeits-Projekte, Merzhausen. Anmeldung ist erbeten an ecotrinova@web.de bis 30.9. 19:00. Treff ab 10:15 ist in Pfaffenweiler Unterdorf bei der Apotheke. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter ist ECOtrinova e.V. mit ideellen Mitträger-VereinigungenAm Samstag 8. September beginntum 10:15 Uhr im Hörsaal 1015, Kollegiengebäude 1 der Universität, Platz der Universität Freiburg zuDr. Anne Hillenbach, Bereichsleiterin Klimaschutz und Öffentlichkeit der Energieagentur Regio Freiburg.Dipl.-Ing. Ingo Falk, Ingo Falk Energieeffizienz, Freiburg i.Br.. Über „“ berichtet Dr. Georg Löser, Vorsitzender von ECOtrinova e.V. Es folgen Kurz-Statements von Martin Linser, BLHV-Kreisvorsitzender, und (angefragt) vom Ernährungsrat Freiburg. Veranstalter ist ECOtrinova e.V. mit ideellen Mitträger-Vereinigungen. Der Eintritt ist frei.Am Sonntag (!) 9. Oktober findet zu den Dietenwäldchen geleitet von Ralf Schmidt eine Führung des NABU-Freiburg e.V. statt, unterstützt von ECOtrinova e.V. mit dem Samstags-Forum Regio Freiburg. Co-Referent ist Joao Rafael von der Bürgeraktion Dietenbach ist überall. Start ist um 14:00 am Endhalt Freiburg Rieselfeld. Es folgt abDr. Georg Löser, ECOtrinova e.Vaktischen Vogelschutzgebiet Langmattenwäldchen, zum geplanten Neubaustadtteil und zum Fronholz. Anmeldung zur Radtour ist erbeten bis 8.10. 18:00 an ecotrinovaweb.de. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.Am Samstag 15. Oktober beginntum 10:00 Uhr im Hörsaal 1015, Kollegiengebäude 1 der Universität, Platz der Universität Freiburg zu „Energie-Not?ortragKlaus Preiser, Geschäftsführer badenova Wärmeplus (grds. Zusage).Dipl.-Ing.(FH) Christian Meyer, Energy Consulting Meyer, Umkirch. Detailthemen sind: Wie teuer heize ich 2022 bis 2024 Wohnung, Haus, den Betrieb? Was mache ich beim Stromeinsatz und mit BHKW? Das Risiko elektrische Wärmepumpen und Heizlüfter. Sichere Stromversorgung für Baden-Württemberg?ist das 2. Thema vonDipl.-Ing.(FH) Christian Meyer, Energy Consulting Meyer, Umkirch. Über “Dr. Georg Löser, ECOtrinova e.V.Am Dienstag (!) 25. Oktober um 20 Uhr wird der Film „gezeigt in der Universität im großen Hörsaal, Institut für Biologie II+III, Schänzlestr. 1, 79104 Freiburg, mit anschließendem Filmgespräch. Veranstalter sind dermit ECOtrinova e.Videell mit den Vereinigungen des Samstags-Forum Regio Freiburg und in Zusammenarbeit mit dem Autor*innen-Team 12A* von 11 Freiburger*innen aus 9 Freiburger Vereinigungen mit dem Filmemacher Stefan Ganter. Der Gemeinschaftsfilm (2022)88 min lang. Kassenöffnung und Einlass ist ab 19:30 mit Eintritt ab 1,50 €.Am Samstag 12. Nov. beginntum 10:00 Uhr im Hörsaal 1015, Kollegiengebäude 1 der Universität, Platz der Universität Freiburg nach Grußworten mit dem Vortrag „.“ von Dr. Georg Löser, Vorsitzender von ECOtrinova e.V.. „st Thema des Vortrags von Prof. Dr. Rainer Grießhammer, Vorstand der Stiftung Zukunftserbe, vormals langjähriger Geschäftsführer Öko-Institut e.V.. Anschließend folgen Kurz-Berichte zu Projekten für „Mensch-Umwelt-Energiewende-ECOvalley“. Veranstalter anlässlich des 30jährigen Bestehens des Vereins ist ECOtrinova e.V. mit den ideellen Mitträger-Vereinigungen des Samstags-Forums. Der Eintritt ist frei.des gesamten aktuellen Herbstprogramms des Samstags-Forums sind bisher u.a. das Klimabündnis Freiburg, die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen, die BI Energiewende Waldkirch, der BUND Freiburg und BUND-Regionalverband, FARBE e.V. FIUV e.V., NABU Freiburg e.V. und Plan B e.V.. Finanzielle Unterstützer der Reihe sind die ECO-Stiftung für Energie-Klima-Umwelt und FARBE e.V.: Ideelle Unterstützung erfolgt von ECOtrinova e.V. und vielen Freiwilligen und Vortragenden.ist, Wissen, Werte und Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln für zukunftsfähiges Handeln der Bürgerschaft und Kommunen und für den zukunftsfähigen Umbau von Haus, Stadt und Land“, erläuterte der ECOtrinova-Vorsitzende Dr. Georg Löser, Koordinator und wissenschaftlicher Leiter des Forums anlässlich des Starts des Herbstprogramms Reihe 32- Viele kleine und größere Projekte und Maßnahmen sind aus dem Forum entstanden. Das einzigartige überwiegend ehrenamtlich durchgeführte Samstags-Forum besteht seit 2006 und erhielt bereits mehrere Preise.pdf-Dateien bisheriger Vorträge und das aktuelle Programm sind zumeist online bei www.ecotrinova.de unter Samstags-Forum.