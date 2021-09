Am Freitag, 24. Sept. 2021 ab 17.00 Uhr mit Einlass ab 16:40 Uhr startet in Freiburg i.Br. im Bürgerhaus Zähringen, Lameystr. 2, das Samstags-Forum Regio Freiburg die 31. Serie mit der öffentlichen Vortragsveranstaltung zu Klima-prima-Energiewende konkret.



Über „Energie- und Klimaschutz-Konzepte in Freiburg: Beispiele Neubaugebiete Dietenbach - Zinklern – Stühlinger-West“ berichtet Dr. Sandra Hook, Abteilungsleiterin Klimaschutz des Umweltschutzamts der Stadt Freiburg i.Br.. „Wie weiter mit Stromsparen für alle? Haushaltgeräte, Schulen, EU-Stromlabel, die soziale Frage“ ist das Thema von Dr. Sebastian Albert-Seifried, Geschäftsführung des Büros Öquadrat, Freiburg i.Br.. Über „Denzlingen pachtet WEG-Dächer: ein Modellprojekt zur Förderung von Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern“ berichtet Dr. Anne Hillenbach, Bereichsleiterin Klimaschutz und Öffentlichkeit bei der Energieagentur Regio Freiburg. „Was macht gute Energie- und Klimaschutzkonzepte aus? Kritik und Vorschläge. Beispiele in Freiburg und anderswo“ werden vorgestellt von Dr. Georg Löser, Vorsitzender von ECOtrinova e.V.. Veranstalter im Rahmen des Samstags-Forum Regio Freiburg ist ECOtrinova e.V. mit BUND OV Freiburg, AGUS Markgräflerland e.V., Klimabündnis Freiburg und Weiteren.



Der Eintritt ist frei. Die Platzzahl ist auf 60 begrenzt. Verbindliche namentliche Anmeldung ist erbeten bis 23. Sept. 2021 an ecotrinova@web.de oder Tel. 0761-21687-30. Anmeldungen werden bestätigt. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, derzeit u.a. 3-G-Regelung mit Nachweis, Abstand, Maskenpflicht, Hygiene, Teilnahmeliste, Symptomfreiheit. Das Programm ist auch online bei ecotrinova.de unter Samstags-Forum 2021.

