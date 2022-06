Sicher reisen nach der Pandemie: Test von Reiserücktrittsversicherungen

Deutliche Preisunterschiede bei den Beiträgen – Einsparpotentiale von über 50% durch Wahl des richtigen Versicherers.

Egal ob Krankheit, Pandemie, berufliche Hindernisse oder Notfälle in der Verwandtschaft - wenn der lang ersehnte Urlaub nicht angetreten werden kann, ist dies mit Frust und Enttäuschung verbunden. Um sich zumindest vor damit verbundenen finanziellen Schäden so gut wie möglich zu schützen, bietet sich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung an. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat nun zum vierten Mal untersucht, welche von insgesamt 14 Reiserücktrittsversicherungen die beste Mischung aus Prämie und Leistung bietet.In der Tarifanalyse wurden zunächst die Beiträge für insgesamt vier Beispielreisen (Single, Senior 70+, Paar, Familie mit zwei Kindern) im Hinblick auf den Stornoschutz und in Einzelfällen zusätzlich auf die Möglichkeiten eines Reiseabbruchs betrachtet.Hierbei zeigten sich große Preisunterscheide zwischen den einzelnen Anbietern. Die günstigste Reiserücktrittsversicherung für eine Single-Reise (Alter unter 65 Jahren, Versicherungssumme 1000€, in das europäische Ausland) kostete beim günstigsten Anbieter rund 20€, während für die gleiche Reise beim teuersten Anbieter in diesem Vergleich eine Prämie von 60€ berechnet wurde. Und auch für ältere Reisende lohnt sich ein Blick auf die Preise. Denn während bei einigen Versicherern die Prämien unabhängig vom Alter berechnet werden, erheben andere Unternehmen für Reisende ab einem bestimmten Alter einen deutlichen Aufschlag.Aber nicht nur für Alleinreisende lohnt sich ein Preisvergleich. Für eine dreiwöchige Familienreise ins europäische Ausland lag das Einsparpotential mit etwas über 40% ebenfalls sehr hoch. Die günstigste Prämie wurde hier mit 87€ berechnet, während die höchste Prämie bei rund 152€ lag.Angesichts solcher Beitragsunterschiede sollte man jedoch auch die damit verbundenen Leistungen nicht außer Acht lassen. Zwar waren Ereignisse wie eine schwere Erkrankung, Unfall oder Tod der Mitreisenden oder naher Verwandter immer versichert – allerdings können Kurzarbeit, eine Scheidung oder die Reiseunfähigkeit eines Haustiers durchaus ausgeschlossen sein. Auch zeigten sich Unterschiede hinsichtlich der definierten Risikopersonen. So besteht nicht immer auch Versicherungsschutz, wenn Pflegekindern bzw. Pflegeeltern oder Tante bzw. Onkel etwas zustößt.Die ermittelten Prämien wurden in einem zweiten Schritt in Relation zu den entsprechenden Tarifleistungen gesetzt, wobei Prämien mit 60% und Leistungen mit 40% in die Tarif-Bewertung eingingen. Die besten Tarife mit dem so errechneten besten Preis-Leistungs-Verhältnis fanden die Tester bei der ERGO Reiseversicherung, gefolgt von TravelSecure und Allianz Travel.In der Kategorie Transparenz & Komfort wurde v.a. erfasst, wie übersichtlich die zentralen Versicherungsbedingungen sowie die Beiträge bereits auf den Webseiten der Versicherer aufgeführt waren. Als besonders komfortabel wurde bei allen Anbietern im Test die Möglichkeit zur Beitragsberechnung direkt auf der Internetseite des Versicherungsunternehmens bewertet.Jedoch zeigte sich teilweise auch Verbesserungspotential. Beispielsweise waren bei einigen Versicherern die Versicherungsbedingungen oder Produktblätter zu den angebotenen Tarifen nicht immer sofort und deutlich ersichtlich.In der Kategorie Transparenz & Komfort konnten der ADAC und die LVM Versicherung auf dem gemeinsamen ersten Platz überzeugen, gefolgt von der Barmenia. Insgesamt wurden die Leistungen aller Anbieter in dieser Testkategorie als sehr gut bzw. gut bewertet.Als dritte Testkategorie wurde der Kundendienst per Telefon bezüglich Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kompetenz getestet. Dazu wurden Fragen zu Begriffsdefinitionen, Vertragsabschluss oder Leistungsumfang gestellt.Hinsichtlich der Erreichbarkeit war ein Durchkommen beim ersten Versuch nicht immer garantiert. Positiv hingegen konnte die Kompetenz der Kundendienst-Mitarbeiter:innen bewertet werden: 98% aller Antworten der Versicherer waren korrekt. Jedoch hätten die Antworten teilweise umfangreicher ausfallen können.Den besten Kundendienst erfuhren die Tester:innen beim ADAC, dicht gefolgt von TravelProtect und der LVM Versicherung.Die LVM Versicherung erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und wurde Testsieger, gefolgt von der TravelSecure und TravelProtect. Die LVM Versicherung konnte mit einem ausgewogenen Mix aus Tarifen, Transparenz & Komfort sowie Kundendienst überzeugen.Im Mittelpunkt der Studie standen die Versicherungsprodukte der folgenden 14 Anbieter: ADAC, Allianz Travel, Barmenia, Berlin Direkt Versicherung, Debeka, ERGO Reiseversicherung, Europ Assistance, HanseMerkur, LVM Versicherung, SIGNAL IDUNA, TravelProtect, TravelSecure, URV, Zurich.Das Testurteil setzt sich aus den Leistungen der Anbieter auf insgesamt 239 Bewertungskriterien zusammen, die zu den drei Haupttestkategorien Tarife, Transparenz & Komfort und Kundendienst zusammengefasst wurden und mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtwertung eingingen.