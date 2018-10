"NIEDER MIT DEN SCHLANGENGEISTERN UND RINDERDÄMONEN!"

04.10.18

Buchvorstellung: Soeben im Drachenhaus Verlag erschienen:Cornelia Hermanns/ Gregor KörtingDie Große Proletarische KulturrevolutionKunstsachbuchHardcover, 150 Seiten80 AbbildungenFormat: 21,5 x 24,5 cm€ 24,95 (D)/ € 25,50 (A)ISBN: 978-3-943314-32-8Wie erschreckend es ist, wenn sich eine Gruppe von Menschen über eine andere erhebt und das Recht zu haben glaubt, diese schikanieren, foltern oder gar töten zu dürfen, macht Cornelia Hermanns’ neuester Titel "" überaus deutlich.Die Kulturrevolution begann im Jahr 1966 und dauerte zehn Jahre lang an. Zahllose Menschen fielen der von Mao Zedong ins Leben gerufenen Säuberungsaktion, die sich u.a. gegen die Mitglieder der Kommunistischen Partei, gegen Intellektuelle, Künstler, die alten Bildungseliten – die sogenannten "Schwarzen Elemente" richtete, zum Opfer.Das Schlimmste war, dass man aus den eigenen Reihen verraten wurde: Kinder klagten ihre Eltern an, Schüler ihre Lehrer, man konnte vor niemandem mehr sicher sein. Diese Zeit hat tiefste seelische Verletzungen hinterlassen und belastet viele Familien bis heute.Auch in diesem vierten Band aus der Reihe "", gelingt es der Historikerin Cornelia Hermanns, die komplexen geschichtlichen Ereignisse dieser überaus turbulenten und wirren Zeit, anschaulich darzulegen.Das mit Expertise ausgewählte Bildmaterial unterstreicht die wunderbar aufbereiteten Texte und Infokästen und bringt Klarheit in eines der dunkelsten Kapitel der chinesischen Geschichte.Werfen Sie einen Blick ins Buch: https://www.drachenhaus-ve rlag.com/wp-content/uploads/2018/09/Maos-Rote-Garden_LESEPROBE.pdfVerständliche Texte machen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für jeden Leser nachvollziehbar. Die liebevollen Illustrationen auf der Grundlage authentischer historischer Quellen ergänzen die Texte anschaulich. Die Bücher aus der Drachenhaus-Geschichtsreihe laden zu einer Zeitreise ins alte China ein. Spannend und informativ zugleich machen sie einzelne Aspekte der chinesischen Geschichte greifbar.Diese Reihe eignet sich für Erwachsene und für interessierte Jugendliche ab etwa 16 Jahren gleichermaßen.Von Kaisern und Barbaren. Der Bau der Großen Chinesischen MauerDes Kaisers tönerne Krieger. Qin Shi Huangdi und die Suche nach dem ewigen LebenDer Admiral des Kaisers. Die Abenteuer des Eunuchen Zheng He.Cornelia Hermanns hat Germanistik und Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropageschichte studiert und zum Dr. phil. promoviert. Als freie Autorin beschäftigt sie sich seit vielen Jahren intensiv mit Themen der außereuropäischen Geschichte und vor allem mit China. Sie lebt heute in Tübingen.