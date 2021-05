VW erneut im zweiten Diesel-Abgasskandal um EA288 verurteilt / Landgericht Bonn spricht Verbraucher Schadensersatz zu

Der Kläger kaufte im Oktober 2017 den gebrauchten Golf VII 2.0 TDI Sportsvan mit dem Dieselmotor EA 288 und der Abgasnorm Euro 6. Er bezahlte 20.980 Euro. Das Fahrzeug verfügt über einen NOx-Speicherkatalysator (NSK), der den Abgasen die Stickoxide entzieht und sie lagert, bis seine Aufnahmekapazität erreicht ist. Zur Regeneration gibt die Motorelektronik dem Verbrennungsgemisch – wie beim Partikelfilter – kurzzeitig etwas mehr Dieselkraftstoff zu. Das gespeicherte NOx wird durch Verbrennung in die neutralen Komponenten N 2 (Stickstoff), H 2 O (Wasser) und CO 2 (Kohlendioxid) umgewandelt und der NOx-Speicherkatalysator kann die Abgase erneut reinigen. Im Januar 2020 reichte der Verbraucher Klage gegen VW ein und verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrags.

(Stickstoff), H O (Wasser) und CO (Kohlendioxid) umgewandelt und der NOx-Speicherkatalysator kann die Abgase erneut reinigen. Im Januar 2020 reichte der Verbraucher Klage gegen VW ein und verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Für das Landgericht stand außer Zweifel, dass der Golf VII Sportsvan mit dem EA288 über eine Prüfstandserkennung verfügt und darüber hinaus auf dem Prüfstand die Abgasreinigung manipuliert. Die Abschalteinrichtung führt dazu, dass der Motor – ähnlich wie beim Skandalmotor EA189 – den Stickoxidausstoß reduziert. So kann auf dem Prüfstand die gesetzliche Abgasnorm eingehalten werden. Im Straßenverkehr wird hingegen die Abgasreinigung reduziert und auf diese Weise die Umwelt verpestet sowie die Gesundheit der Menschen gefährdet.

Als Beweis für das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung wertete das Gericht eine von der Klägerseite vorgelegte VW-interne Applikationsrichtlinie aus dem Jahr 2015. Wörtlich heißt es darin: „NSK: Bedatung, Aktivierung und Nutzung der Fahrkurven zum Erkennen des Precon und des NEFZ, um die Abgasnachbehandlungsevents (DeNOx-/DeSOx-Events) nur streckengesteuert zu platzieren. Im normalen Fahrbetrieb strecken- und beladungsgesteuerte Platzierung der Events; Beladungssteuerung als führende Größe“. Des Weiteren geht aus dem internen Dokument hervor, dass für alle Fahrzeuge mit einem Produktionsstart ab der 22. Kalenderwoche des Jahres 2016 „die Fahrkurven aus der Software entfernt“ werden sollten; stattdessen sollten „Umschaltungen oder die Platzierung von Abgasnachbehandlungsevents auf Basis physikalischer Randbedingungen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Roh- und Endrohemissionen erfolgen, das heißt, wenn ein für die Regeneration günstiges Fahrprofil gefahren wird.“ Dem Kraftfahrt-Bundesamt wurde diese VW-Richtline vorgelegt. Im Juli 2016 entschied VW dann, die Fahrkurve generell auch bei im „Feld“ befindlichen EA288-Fahrzeugen zu entfernen.

Die Beklagte stellte daher für das Fahrzeug ein Software-Update unter dem Herstellercode 23x4 zur Verfügung, womit unter anderem eine Verringerung des Schadstoffausstoßes erreicht werden sollte. Aus Sicht der Kläger diente das Update dazu, die Abschalteinrichtung heimlich zu entfernen.

Für die Klägerseite befanden sich im Fahrzeug neben der Fahrkurve noch andere Abschalteinrichtungen wie beispielsweise das Thermofenster. Die Abgasreinigung funktioniere dabei lediglich bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius optimal; aufgrund der in Deutschland herrschenden klimatischen Bedingungen falle sie jedoch für den Großteil des Jahres aus; es handele sich insoweit um nichts anderes als eine temperaturgebundene Prüfstandserkennung. Zudem werde die Abgasrückführung bei einer bestimmten Drehzahl des Motors abgeschaltet. Um das „On-Board-Diagnose System“ (OBD) zu täuschen, sei es so programmiert worden, dass es die Manipulationen in der Abgasreinigung nicht bemerkt habe.

Das Vorhandensein der im Verfahren diskutierten Fahrkurve hat VW auch unfreiwillig in einem Schriftsatz offenbart, der auch der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vorliegt. Daraus lässt sich ablesen, dass VW auch im EA288 eine Strategie für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte entwickelt hat - allerdings ausschließlich auf dem Teststand. Diesen Umstand fand bereits das Landgericht Offenburg merkwürdig. In einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat die VW-Tochter Audi letztlich diese Teststandserkennung beim EA288 nach langem Leugnen eingestanden und ist daraufhin verurteilt worden (Az. 3 O 38/18).

Nach Ansicht des Gerichts hat VW den Kläger vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von §826 BGB geschädigt. Der Schaden für den Verbraucher entstand beim Kauf des Fahrzeugs, das er nie gekauft hätte, wenn er von der Manipulation der Abgasreinigung gewusst hätte. Der Käufer war von einer möglichen Stilllegung seines Fahrzeugs bedroht. Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt. Der Verbraucher muss sich jedoch eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen.

Die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs setzte das Gericht auf 250.000 Kilometer fest.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Audi A1 8X

Audi A3 8V

Audi A4 B8

Audi A4 B9

Audi A5 F5

Audi A6 C7

Audi Q2 GA

VW Arteon

VW CC

VW Beetle

VW Caddy

VW Crafter

VW Golf VII

VW Golf Sportsvan

VW Jetta VI

VW Passat B8

VW Polo V

VW Polo VI

VW Scirocco III

VW Sharan II

VW Tiguan

VW Tiguan II

VW Touran II

VW T-Roc

VW T6 (California)

Seat Alhambra II

Seat Arona

Seat Ateca

Seat Ibiza

Seat Leon III

Seat Tarraco

Seat Toledo IV

Skoda Fabia III

Skoda Karoq

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq RS

Skoda Octavia III

Skoda Rapid

Skoda Superb III

Die verbraucherfreundliche Wende an deutschen Gerichten im zweiten Diesel-Abgasskandal der Volkswagen AG um den Motor EA288 setzt sich unvermindert fort. Das Landgericht Bonn hat VW zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Die Kammer sah es mit Urteil vom 7. April 2021 als erwiesen an, dass in einem Golf VII 2.0 TDI Sportsvan die Abgasreinigung des Motors manipuliert wird (Az. 19 O 87/20). Mit dieser neuen VW-Niederlage steigen nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die Erfolgsaussichten für Verbraucher vor Gericht. Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal und rät von Dieselgate 2.0 betroffenen Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung im kostenfreien Online-Check. Die Inhaber haben in der VW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro- Vergleich ausverhandelt und damit Rechtsgeschichte geschrieben.VW kommt an Dieselgate 2.0 nicht mehr vorbei. Landgerichte verurteilen derzeit den Autobauer aufgrund von Abgasmanipulationen. Auch die Oberlandesgerichte Naumburg und Köln haben VW in Fällen zum EA288 ebenfalls verurteilt. Der EA288 ist das Nachfolgemodell des Skandal-Motors EA189. Mit einer Medienkampagne auf der Firmen-Website versucht VW derzeit, Stimmung gegen Verbraucheranwälte zu machen. Letztlich wirkt die Website scheinheilig und wie das Pfeifen im Wald. Denn anders als VW behauptet, wachsen die Chancen der Verbraucher enorm, ihre Ansprüche gegen den Autobauer vor Gericht durchzusetzen. Grund dafür sind neue Erkenntnisse sowie VW-interne Unterlagen zu Dieselgate 2.0. Die Zahl der verbraucherfreundlichen Urteile steigt daher monatlich an. Jüngstes Beispiel ist das vorliegende Urteil am Landgericht Bonn. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat hier die Eckdaten zum verbraucherfreundlichen Urteil zusammengefasst:Nach den zahlreichen Urteilen des BGH im Diesel-Abgasskandal von VW war für viele Beobachter der Eindruck erweckt worden, dass der Autobauer mit einem blauen Auge davongekommen ist. Doch der Skandal ist noch lange nicht ausgestanden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die wichtigsten Fakten zur großen Diesel-Manipulation bei der VW AG zusammen:[*] Außerdem ist VW in einem Abgasskandal verwickelt, der Benzinmotoren betrifft. Das Landgericht Offenburg hat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ein Gutachten einholen lassen, aus dem klar hervorgeht, dass an derworden ist ( : 4 O 159/17 ). Abgasgrenzwerte werden offensichtlich nur auf dem Prüfstand eingehalten. Das KBA hat die Ermittlungen aufgenommen und rückt die Akten dazu jedoch nicht heraus, obwohl Dr. Stoll & Sauer dazu einen rechtskräftigen Beschluss eines deutschen Gerichts erstritten hat.Die Kanzlei rät vor diesen Hintergründen betroffenen Verbrauchern dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. VW hat im großen Stil Motoren manipuliert. Die Fahrzeuge sind im Wert gemindert. Und die Chancen stehen vor Gericht sehr gut, Schadensersatz zu erstreiten. Im kostenfreien Online-Check der Kanzlei lässt sich der richtige Weg aus dem Diesel-Abgasskandal herausfinden. Die Fälle werden individuell geprüft, ehe man sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigt.Die Anschuldigungen gegen die neue Motorengeneration von VW sind nicht neu. Bereits 2015 wurde bekannt, dass VW in den USA den EA288 mit einer Abschalteinrichtung ähnlich dem des Vorgänger-Diesels EA189 in den Verkauf gebracht haben soll. Am 15. Oktober 2015 bestritt VW, dass noch andere Motoren als die Baureihen EA 189 manipuliert worden waren. Sieben Tage später dann das Eingeständnis, dass in den USA auch die Baureihe EA288 betroffen war. Die Abschalteinrichtungen sollen nach VW-Angaben nach der Umstellung der Motorengeneration auf Euro 6 in den USA und auch in Europa entfernt worden sein.Der EA288 (EA steht übrigens für Entwicklungsauftrag) ist ein Dieselmotor von VW mit drei oder vier Zylindern. Es ist der Nachfolger des EA189, der den Diesel-Abgasskandal ins Rollen brachte. Er wird mit einem Hubraum von 1422, 1598 und 1968 ccm sowie einer Leistung zwischen 55 und 176 kW verbaut. Seit 2012 wird er in Diesel-Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendet.Die Staatsanwaltschaft Braunschweig durchsuchte am 3. Dezember 2019 bei einer Razzia Geschäftsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg. Hintergrund waren Ermittlungen, die sich auf Dieselfahrzeuge mit Motoren des Typs E288 beziehen. Ermittlungsergebnisse sind bis heute der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben worden.In welchen Fahrzeugen verbaute die Volkswagen AG und ihre Töchterunternehmen den umstrittenen EA288-Motor? Hier ein Überblick: