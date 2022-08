Urteil: Beleidigungen gegen Chef und Kollegen rechtfertigen keine fristlose Kündigung

Das Landesarbeitsgericht hatte im November 2016 einem Kündigungsschutzverfahren eines Arbeitnehmers stattgegeben. Als er zu seinem Arbeitsplatz zurückkehrte, wurde ihm ein verschimmeltes Kellerloch mit Mäusebefall und 11 Grad zugewiesen. Er sollte Archivarbeiten übernehmen. Später bekam er ein besseres Büro, musste aber schwere Akten über den Hof schleppen. Irgendwann beleidigte er während eines Telefonats seinen Chef und auch die Arbeitskollegen. Wenn der Chef den Flur betrete, stinke es, schimpfte er. Die Kollegen wurden als „fett“ und „blöd“ bezeichnet. Daraufhin erhielt er die fristlose Kündigung, gegen die er eine Kündigungsschutzklage erhob.

In erster Instanz bekam der Arbeitnehmer am Arbeitsgericht Nordhauasen recht. Der Kündigung, so das Gericht, hätte einer vorherigen Abmahnung bedurft.

Auch das Landesarbeitsgericht Thüringen hielt die fristlose Kündigung für unwirksam. In der Urteilsbegründung bemängelte das Gericht wie die erste Instanz die fehlende Abmahnung. Daher sei die fristlose Kündigung unverhältnismäßig. Das Gericht merkte jedoch auch an, dass der Kläger an seinem Arbeitsplatz menschenunwürdig untergebracht gewesen sei. Das kalte, verdreckte und gesundheitsgefährdende Kellerloch rechtfertige jedoch keine Beleidigungen. Die Unterbringung sei allerdings eine Zumutung. Vor diesem Hintergrund liege ein erhöhtes Maß an Zumutbaren vor, welches der Arbeitgeber hinzunehmen habe. In dieser Gemengelage könne der Arbeitnehmer die Bedeutung seiner Äußerungen aus dem Blick verloren haben. Das Gericht unterstrich die hohe Unzufriedenheit mit den Arbeitsverhältnissen und das diese zu einer emotionalen außergewöhnlichen Situation geführt haben. Die Kündigung sei darüber hinaus auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Klägerin nicht nur den Chef, sondern außerdem die Arbeitskollegen beleidigt habe.

Wenn sich am Arbeitsplatz der Ton zwischen Chef und Angestellten verschärft, steht am Ende der Auseinandersetzung oft die Kündigung. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen hat Beleidigungen gegen einen Chef in einem milden Licht gesehen und einer Kündigungsschutzklage stattgegeben. Der Arbeitnehmer habe unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen gelitten, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung vom 29. Juni 2022. Der Arbeitgeber hätte den Arbeitnehmer abmahnen können (Az.: 4 SA 212/13).