Stellantis-Rückruf: Mehr als 700.000 Diesel betroffen

Stellantis ruft weltweit rund 711.000 Diesel-Fahrzeuge der Marken Peugeot, Citroën, DS und Opel in die Werkstätten zurück, in Deutschland sind etwa 122.700 Fahrzeuge betroffen. Nach Medienberichten von autohaus.de und autoservicepraxis.de bereits vom 10. Oktober 2025 ist ein Softwarefehler in der On-Board-Diagnose (OBD) Ursache dafür, dass die Motorkontrollleuchte trotz Störungen in der Abgasreinigung (DPF/SCR) ausbleiben kann. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stuft die Rückrufe als emissionsrelevant, aber nicht sicherheitskritisch ein. Mandanten der Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer werden aktuell von ihren Fahrzeughändlern angeschrieben und in die Werkstätten gebeten. Dr. Stoll & Sauer sieht bei Abgas-Rückrufen dieser Größenordnung erheblichen Klärungsbedarf für Betroffene – insbesondere wegen möglicher Folgewirkungen von Updates, Wertverlust und der Frage, ob weitergehende Ansprüche bestehen. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im https://www.dr-stoll-kollegen.de/... > an.

Worum geht es bei dem Stellantis-Rückruf?

Die OBD überwacht im Fahrzeug die Abgasreinigung, insbesondere Dieselpartikelfilter (DPF) und SCR-System (AdBlue). Laut den Berichten kann in den betroffenen Fahrzeugen trotz Fehlfunktionen die Motorkontrollleuchte (MIL) ausbleiben. Dadurch können Emissionsprobleme unbemerkt bleiben und es kann zu Abweichungen von Abgasvorschriften kommen.

Die Maßnahme in der Werkstatt ist laut Berichten ein Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM). Für Halter ist das Update kostenfrei. Betroffene Fahrzeuge im Stellantis-Rückruf wegen OBD/Abgasüberwachung (DPF/SCR)

Gesamtüberblick Rückruf

Grund: Softwarefehler in der On-Board-Diagnose (OBD) kann dazu führen, dass die Motorkontrollleuchte trotz Störungen in der Abgasreinigung nicht oder nicht zuverlässig aufleuchtet (DPF und/oder SCR/AdBlue).



Folge: Emissionsprobleme können unbemerkt bleiben; das KBA ordnet die Rückrufe als emissionsrelevant, aber nicht sicherheitskritisch ein.



Maßnahme: kostenloses Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM) in der Vertragswerkstatt.



Gesamtumfang: rund 711.000 Fahrzeuge weltweit, davon etwa 122.700 in Deutschland.



KBA-Überwachung: Referenznummern 15453R (Peugeot), 15454R (Citroën), 15455R (DS), 15456R (Opel).

Peugeot

Marke: Peugeot



KBA-Referenznummer: 15453R



Hersteller-Code: MYC



Produktionszeitraum: 14.10.2016 bis 11.10.2021



Weltweit betroffen: 341.749 Fahrzeuge



Deutschland betroffen: 36.348 Fahrzeuge



Mangelbeschreibung: Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im Dieselpartikelfilter (DPF) oder im SCR-System wegen fehlerhafter OBD-Software.



Maßnahme: Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM)



Betroffene Modelle:



Peugeot Traveller





Peugeot 208





Peugeot Expert





Peugeot Partner





Peugeot 3008





Peugeot 2008





Peugeot 5008





Peugeot Boxer





Peugeot 308





Peugeot 508





Peugeot Rifter





Peugeot 301

Citroën

Marke: Citroën



KBA-Referenznummer: 15454R



Hersteller-Code: GK2



Produktionszeitraum: 15.03.2018 bis 30.04.2024



Weltweit betroffen: 250.497 Fahrzeuge (in anderen Übersichten werden abweichende Weltzahlen genannt)



Deutschland betroffen: 56.036 Fahrzeuge (in anderen Übersichten werden abweichende Deutschlandzahlen genannt)



Mangelbeschreibung: Fehler in der OBD-Steuerung kann dazu führen, dass bei Abgasstörungen keine Warnanzeige/Motorkontrollleuchte erfolgt; betrifft die Überwachung von DPF und/oder SCR.



Maßnahme: ECM-Software-Aktualisierung



Betroffene Modelle:



Citroën C-Elysée





Citroën C4 Picasso





Citroën C3





Citroën C4 Spacetourer





Citroën Berlingo





Citroën C5 Aircross





Citroën C3 Aircross





Citroën Jumpy





Citroën C4 Cactus

DS Automobiles

Marke: DS Automobiles



KBA-Referenznummer: 15455R



Hersteller-Code: GK2



Produktionszeitraum: 27.03.2017 bis 15.11.2022



Weltweit betroffen: 21.130 Fahrzeuge



Deutschland betroffen: 1.225 Fahrzeuge



Mangelbeschreibung: Fehlende Aktivierung der Motorkontrollleuchte bei DPF- oder SCR-Störungen aufgrund fehlerhafter OBD-Software.



Maßnahme: Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM)



Betroffene Modelle:



DS3 Crossback





DS7 Crossback

Opel

Marke: Opel



KBA-Referenznummer: 15456R



Hersteller-Code: KT2



Produktionszeitraum: 08.09.2017 bis 19.10.2023 (in anderen Übersichten wird ein abweichender Starttermin genannt)



Weltweit betroffen: 97.770 Fahrzeuge



Deutschland betroffen: 29.107 Fahrzeuge



Mangelbeschreibung: Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im DPF oder SCR-System aufgrund fehlerhafter OBD-Software.



Maßnahme: Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM)



Betroffene Modelle:



Opel Zafira





Opel Grandland X





Opel Combo





Opel Crossland X





Opel Corsa





Opel Vivaro





Opel Movano

Rechtliche Einordnung: Warum Betroffene ihre Ansprüche prüfen sollten

Abgas- und OBD-Themen sind seit dem Dieselskandal nicht nur „Werkstattfragen“. Die Rechtsprechung hat Verbraucherrechte gestärkt: Der EuGH hat am 21.03.2023 (C-100/21) klargestellt, dass Käufer bei unzulässigen Abschalteinrichtungen grundsätzlich einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Hersteller haben können, wenn ein Schaden entstanden ist. Der BGH hat anschließend mit Urteilen vom 26.06.2023 (u. a. VIa ZR 533/21) den Anspruch auf Ersatz eines Differenzschadens näher konturiert; in der Praxis wird häufig eine Quote (5 bis 15 Prozent des Kaufpreises) diskutiert, abhängig vom Einzelfall.

Wichtig: Ein Rückruf allein bedeutet nicht automatisch, dass Schadensersatz „immer“ durchsetzbar ist. Aber er ist ein starkes Indiz dafür, dass Emissionskonformität und Typgenehmigungs-Compliance betroffen sein können – und genau hier lohnt die Prüfung der individuellen Situation (Kauf/Leasing, Zeitpunkt, Mangelbild, Update-Folgen, Wiederverkauf).

Was Dr. Stoll & Sauer Betroffenen rät

Rückrufschreiben, Werkstattbelege und Softwarestand (vorher/nachher) dokumentieren.

Vor dem Update schriftlich klären lassen, was konkret aufgespielt wird (ECM-Version, Maßnahmecode) und ob Folgewirkungen bekannt sind.

Keine vorschnellen Erklärungen unterschreiben, die Rechte einschränken könnten.

Ansprüche strukturiert prüfen lassen: Gewährleistung gegen den Verkäufer, Garantie/Herstellerzusagen sowie mögliche deliktische Ansprüche im Abgaskomplex – je nach Fall.

Kostenlose Ersteinschätzung im Diesel-Online-Check

Dr. Stoll & Sauer bietet Betroffenen eine kostenlose Ersteinschätzung an, um Rückrufschreiben, Risiken des Updates und mögliche Ansprüche einzuordnen. Das geht unkompliziert über den https://www.dr-stoll-kollegen.de/...