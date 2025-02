Senec-Urteil: Händler muss komplette PV-Anlage zurücknehmen

Der Kläger erwarb eine Photovoltaikanlage mit 20 Modulen (7,5 kWp) und einem Senec Home V3 Hybrid Duo Stromspeicher (5,0 kWh).

Nachdem es bundesweit zu Bränden in anderen Speichern gekommen war, kam es bei Verbrauchern nachträglich zu Kapazitätsdrosselungen, wodurch die ursprünglichen Leistungsdaten nicht mehr erreicht wurden:

Entladeleistung reduziert von 3.750 W auf 960 W. Beladeleistung reduziert von 1.825 W auf 920 W.

Das Gericht wertete dies als erheblichen Sachmangel, da der Speicher nicht mehr die vertraglich vereinbarte Leistung erbringt.

Die Beklagte argumentierte mit einer „Sicherheitsmaßnahme“ – das Gericht sah darin jedoch eine unzulässige Einschränkung des Leistungsversprechens.

Zusätzlich stellte das Gericht fest, dass Montagefehler (z. B. beschädigte Dachziegel, Wassereinbruch) und die bekannte Brandgefahr der Batterien weitere gravierende Mängel darstellen.

Der Händler wurde zur vollständigen Rücknahme der Anlage und Rückzahlung von 16.735,26 € verurteilt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar – eine Berufung ist möglich.

Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Mangelhaftigkeit des Speichers.

Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Geräts.

Schadensersatz für wirtschaftliche Nachteile durch die Leistungseinschränkung.

Minderung des Kaufpreises aufgrund der erheblichen Einschränkung der Nutzung.

März 2022: Senec schaltet wegen Brandgefahr rund 60.000 Speicher ab.

August 2023: Brände in Niedersachsen und Bayern führen zur Reduzierung der Speicherkapazität auf 70 %.

November 2023: Senec kündigt den Austausch der betroffenen Batteriemodule an – die Umsetzung bleibt unklar.

2024: Erste verbraucherfreundliche Urteile bestätigen, dass Kunden Rechte auf Rücktritt oder Rückzahlung haben.

Senec versucht, mit Kulanzzahlungen und technischen Nachrüstungen die Probleme in den Griff zu bekommen. Doch viele Verbraucher bestehen auf eine Neulieferung oder Rückerstattung – ein Anspruch, der gerichtlich immer häufiger bestätigt wird.

