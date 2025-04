Senec-Stromspeicher: Zwei weitere Urteile zugunsten von Verbrauchern

Rückzahlung von 7.838,83 €, Zug um Zug gegen Rückgabe des Stromspeichers Senec Home V2.1 – 10 kWh.

Die Kapazität war über Monate hinweg auf 70 % gedrosselt, auch die Ladeleistung war eingeschränkt. „Die deutlich geringere als vereinbarte Speicherkapazität über einen mehrmonatigen Zeitraum stellt bereits einen Sachmangel nach § 434 BGB dar“, heißt es in dem Urteil. „Es kam danach nicht mehr darauf an, ob der dem Kläger verkaufte Batteriespeicher selbst ein erhöhtes Brandrisiko in sich trug.“

Das Gericht erkannte einen erheblichen Sachmangel, der den Rücktritt vom Kaufvertrag rechtfertigt – selbst wenn die Drosselung später aufgehoben wurde. „Der Umstand, dass die Leistungsdrosselung seitens der Herstellerin in der Folgezeit wieder rückgängig gemacht wurde, hindert den Kläger […] nicht, seine Rechte aus dem erklärten Rücktritt geltend zu machen.“

Der Kläger nahm den Speicher wegen Brandgefahr vom Netz – im Haushalt lebten Kinder und ein pflegebedürftiger Angehöriger.

Der Speicher wurde mehrfach fernabgeschaltet und zuletzt dauerhaft in der Kapazität reduziert.

Auch hier: Die Einschränkung stellt einen Sachmangel dar – der Vertrag wurde rückabgewickelt.

Ein Komplett-Rücktritt scheiterte, da die restliche Photovoltaikanlage weiterhin nutzbar ist.

Die Serie verbraucherfreundlicher Urteile im Senec-Stromspeicher-Skandal setzt sich fort: Das Landgericht Heidelberg (Az. 3 O 174/24) und das Landgericht Stade (Az. 2 O 67/24) haben erneut im Sinne betroffener Verbraucher entschieden. In beiden Fällen verurteilten die Gerichte die verantwortlichen Händler zur Rücknahme der mangelhaften Stromspeicher und zur Erstattung des Kaufpreises – wegen erheblicher Leistungseinschränkungen und Sicherheitsbedenken. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer führte die Verfahren erfolgreich. Senec steht seit 2022 in der Kritik, weil es in Stromspeichern zu Bränden oder Verpuffungen gekommen ist. Daraufhin regulierte Senec die Kapazitäten der Stromspeicher herunter. Verbraucher, die von der Drosselung ihres Senec-Stromspeichers betroffen sind, sollten sich über ihre rechtlichen Möglichkeiten wie Gewährleistungsansprüche informieren. Zwei neue Urteile stärken die Rechte geschädigter Verbraucher im Senec-Skandal: Die Landgerichte Heidelberg und Stade haben entschieden, dass Stromspeicher von Senec wegen Sicherheitsrisiken und massiver Leistungseinschränkungen zurückgenommen werden müssen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer setzte sich in beiden Verfahren erfolgreich für ihre Mandanten ein und erzielte jeweils eine Rückabwicklung des Kaufvertrags. Hier das Wichtigste aus den Urteilen kurz zusammengefasst:Seit 2022 kommt es immer wieder zu Sicherheitsproblemen und technischen Defekten bei Senec-Stromspeichern. Nach mehreren Bränden in zur Photovoltaikanlagen gehörenden Stromspeicher schaltete Senec im März 2022 rund 60.000 Speicher ferngesteuert ab – aus „Vorsichtsgründen". In der Folgezeit kam es zu massiven Leistungsdrosselungen zahlreicher Geräte. Verbraucher mussten mit eingeschränkter Kapazität und verringerten Ladeleistungen leben – oft ohne echte Nachbesserung. Senec versuchte, mit Softwarelösungen („Smart Guard") und angekündigten Batterietauschaktionen gegenzusteuern. Doch viele Kunden blieben frustriert zurück. Zu lange warteten sie auf akzeptable Lösungen des Herstellers. Gerichte bestätigen nun in immer mehr Fällen: Die Einschränkungen sind rechtlich nicht hinnehmbar – Betroffene haben Anspruch auf Rückabwicklung, Minderung oder Schadensersatz. Dr. Stoll & Sauer hat mehrere positive Urteile gegen Senec-Händler aufgrund von Gewährleistungsrechten erstritten.Wer einen gedrosselten Senec-Stromspeicher besitzt, kann folgende Rechtsansprüche geltend machen:Verbraucher sollten prüfen, ob sie noch innerhalb der Gewährleistungsfrist sind – die Urteile der LG Heidelberg und Stade zeigen, dass rechtliche Schritte Erfolg haben können. Nach einer Haus-Explosion in Schönberg (Schleswig-Holstein) hat das in Südkorea ansässige Unternehmen Energy Solution nach Medienberichten von NDR und dem PV-Magazin bestimmte Stromspeicher zurückgerufen. Der in dem Haus installierte Speicher von LG steht im Verdacht, eine Rolle bei der Explosion gespielt zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. In direkter Reaktion auf die Explosion in Schönberg hat LG eine Rückrufaktion für bestimmte Heimspeicher-Modelle gestartet. Betroffen sind vor allem die Modelle, die zwischen 2017 und 2019 produziert wurden. Diese Speicher können laut Hersteller überhitzen und in seltenen Fällen Feuer fangen. Besitzer dieser Modelle werden dringend dazu aufgefordert, ihre Geräte überprüfen zu lassen und gegebenenfalls an der Rückrufaktion teilzunehmen.