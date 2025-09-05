Senec-Batteriespeicher: OLG München will Berufung abweisen – weiterer Erfolg für Verbraucher

Hintergrund: Senec-Skandal um Stromspeicher
Senec steht seit 2022 massiv in der Kritik. Nach mehreren Bränden und Explosionen schaltete der Hersteller rund 60.000 Stromspeicher vorübergehend ab. Viele Geräte wurden dauerhaft in der Leistung reduziert – oft auf nur 70 % der vertraglich zugesicherten Kapazität. Kunden mussten mit spürbaren Einschränkungen leben, ohne echte Nachbesserung. Die Folge: Eine Klagewelle. Allein Dr. Stoll & Sauer führt über 300 Verfahren für betroffene Verbraucher.
Der aktuelle Senec-Fall vor dem OLG München
- Ein Verbraucher hatte am Landgericht Landshut (Az. O 3278/23) gegen Händler und Hersteller geklagt, nachdem sein Senec-Stromspeicher über Monate gedrosselt worden war.
- Das Landgericht hatte bereits einen erheblichen Sachmangel bejaht und dem Käufer Ansprüche zugesprochen.
- Im Berufungsverfahren stellte das OLG München mit Beschluss vom 30. Juli 2025 (Az. 20 U 866/25 e) klar, dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe. Senec habe die Vorwürfe nur verneint und nicht substanziell widerlegt.
- Der Senat wies darauf hin, dass die Drosselung und die bestehenden Sicherheitsrisiken erhebliche Mängel darstellen.
- Landgerichte in Koblenz, Heidelberg, Stade, Oldenburg und Leipzig haben bereits Rücktritts- oder Minderungsrechte bestätigt.
- Oberlandesgerichte in Oldenburg, Dresden und Hamm gaben verbraucherfreundliche Hinweise – teilweise zogen Senec und Händler daraufhin nach Medienberichten ihre Berufungen zurück.
- Jetzt signalisiert auch das OLG München: Verbraucher müssen sich nicht mit leistungsgeminderten oder unsicheren Stromspeichern zufriedengeben.
- Einbau eines neuen mangelfreien Speichers
- Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Mangelhaftigkeit des Speichers
- Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Geräts
- Minderung des Kaufpreises bei erheblichen Einschränkungen
- Schadensersatz bei wirtschaftlichen Nachteilen
Verbraucher, die von Drosselung, technischen Problemen oder Sicherheitsrisiken betroffen sind, sollten ihre Ansprüche jetzt prüfen lassen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die bundesweit über 300 Klagen im Senec-Skandal betreut, bietet eine unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung im Senec-Online-Check an.
