Leihmutterschaft: Kündigung von Domkantor durch Kirche unwirksam

Den Kinderwunsch des Domkantors möglicherweise mit Hilfe einer Leihmutterschaft zu verwirklichen, war der evangelisch-lutherischen Landeskirche zu viel. Sie kündigte dem bundesweit bekannten Kantor außerordentlich und fristlos Die Kirche sah in seinem Verhalten einen erheblichen Loyalitätsverstoß. Unter Berücksichtigung dessen Bekanntheitsgrades sei eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar. Außerdem wollten andere Mitarbeiter aufgrund der privaten Planungen des Kollegen nicht mehr gemeinsam mit diesem arbeiten.

Der Domkantor versicherte, niemals eine kommerzielle Leihmutterschaft geplant zu haben. Seine Überlegungen waren ein „Gedankenprozess“, den die Kirche unterbinden wolle. Das Vorgehen der Kirche habe seiner Reputation und seine wirtschaftliche Lage beschädigt. Er reichte Kündigungsschutzklage ein.

Das Arbeitsgericht sah keinen Loyalitätsverstoß. Schließlich habe es sich um Gedankenspiele des Klägers gehandelt, die mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun haben. Die Überlegungen zu einer Leihmutterschaft seien durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Die Kündigung wurde daher für unwirksam erklärt.

Das Gericht lastete der Kirche auch an, das Thema in die Öffentlichkeit mit gebracht zu haben. Die öffentliche Verbreitung habe der Kläger nicht zu verantworten. Hier trifft die Landeskirche ein Mitverschulden.

Spannend wäre die Frage gewesen, wie sich das Gericht verhalten hätte, wenn die Leihmutterschaft tatsächlich umgesetzt worden wäre. In Deutschland ist die Leihmutterschaft nach wie vor gesetzlich verboten.

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat die Kündigung eines Domkantors durch die evangelisch-lutherische Landeskirche für unwirksam erklärt. Der Kantor hatte laut darüber nachgedacht, gemeinsam mit seinem gleichgeschlechtlichen Ehepartner ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutterschaft in Kolumbien zu verwirklichen. Die Kirche sah darin einen Loyalitätsverstoß und sprach eine außerordentliche fristlose Kündigung aus. Doch das Gericht sah keinen direkten Verstoß gegen die Loyalitätspflichten. Das Liebäugeln mit einer möglichen Leihmutterschaft unterliege dem Schutzbereich des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, so das Gericht mit Urteil vom 15. September 2022 (Az.: 7 Ca 87/22).