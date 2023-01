Jetzt auch amtlich: KBA wertet Thermofenster im Abgasskandal als unzulässige Abschalteinrichtung

Derzeit warten die meisten Gerichte – darunter auch der Bundesgerichtshof (BGH) – auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Der BGH setzte im Sommer 2022 ein VW-Verfahren aus. Dabei ging es um den Dieselmotor EA288 und im Mittelpunkt steht unter anderem auch das Thermofenster.

Nach Ansicht des EuGH-Generalanwalts Athanasios Rantos haben Verbraucher grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz, wenn in ihren Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung manipulieren. Der Anspruch gilt auch dann, wenn Vorsatz und Sittenwidrigkeit des Herstellers nicht nachzuweisen sind (Az. C 100/21). Damit widerspricht der Generalanwalt mit seinen Anträgen der bisherigen Rechtsprechung des BGH.

Bisher hat der Bundesgerichtshof die Messlatte für eine Verurteilung der Hersteller sehr hoch gehängt. Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung (§ 826 BGB) vorliegt. Nach der Ansicht des EuGH-Generalanwalts muss eine Sittenwidrigkeit nicht nachgewiesen werden. Im EuGH-Fall geht es um einen Mer­ce­des mit "Ther­mofens­ter".

Folgt der EuGH der Sichtweise des Generalanwalts, könnte eine neue Klagewelle auf die Autoindustrie zu rollen. Vor allem Fahrzeuge mit den Abschalteinrichtungen „Thermofenster“ und „Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung“ wären davon betroffen. Beide Manipulationstechniken kommen in den meisten Diesel-Fahrzeugen vor. Selbst das Software-Update zum VW-Skandalmotor EA189 soll ein Thermofenster sein. Auch Daimler, Fiat Chrysler, BMW und Opel sollen auf diese Manipulationsstrategien zurückgreifen, um die Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand einhalten zu können. Im realen Straßenbetrieb wird dann die Umwelt verpestet und die Gesundheit der Bürger beeinträchtigt.

Übrigens: In der Regel folgt der EuGH dem Votum des Generalanwalts. Mit einer Entscheidung wird Anfang 2023 gerechnet. Und dann müsste auch der BGH die Rechtsprechung des obersten europäischen Gerichts umsetzen.

Streitgegenständlich ist ein Mercedes B 180 CDI mit 80 kW der Abgasnorm 5. Gegen das Fahrzeugmodell liegt ein verpflichtender Rückruf vor. Wer nicht daran teilnimmt, dem droht der Entzug der Betriebserlaubnis.

Das KBA stellt mit Schreiben vom 10. November 2022 klar, dass der Mercedes nicht mit dem genehmigten Typ übereinstimmt. Die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxid und CO2 werden nicht eingehalten. Das gilt auch für den vom Hersteller angegebene Spritverbrauch.

Darüber hinaus hat die Behörde ein sogenanntes Thermofenster festgestellt, das die Abgasreinigung temperaturabhängig steuert. Das KBA moniert, dass die Abgasreinigung bei normalem Betrieb ausgeschalten wird. Das Emissionskontrollsystem arbeitet nicht mehr wirksam und der Stickoxidausstoß steigt an. Dies „wird als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet“. Der Hersteller habe das Thermofenster weder hinreichend gerechtfertigt noch seine Zulässigkeit begründet. Auch das Thema Motorschutz spielte keine Rolle.

Das KBA begründet in dem Schreiben seine geänderte Ansicht mit verschiedenen Urteilen des EuGH zum Thermofenster und Abschalteinrichtungen. Mercedes habe im Verfahren zur Typgenehmigung keine konkreten Angaben zur Funktionsweise der Abgasreinigung vorgetragen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat es in mehreren Urteilen zum Diesel-Abgasskandal klar zum Ausdruck gebracht: Das sogenannte Thermofenster ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Und jetzt hat es auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in einem Schreiben an das Berliner Landgericht genauso formuliert: „… und wird als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet." Im vorliegenden Verfahren geht es um einen Mercedes B 180 CDI der Abgasnorm 5 mit 80 kW. Mercedes wird im Zusammenhang mit dem Abgasskandal auf Schadensersatz verklagt (Az.: 14 O 244/20).

Jahrelang hat das KBA im Zusammenhang mit dem Thermofenster nur von „Konformitätsabweichungen" in ihren Rückrufen gesprochen und nie die Abschalteinrichtung als unzulässig bezeichnet.

Auch interessant in dem Schreiben des KBA: Bei einer Nichtteilnahme am Rückruf droht den Fahrzeughaltern die Betriebsuntersagung ihres Fahrzeugs, heißt es. Das ist gerade im Hinblick auf den Abgasskandal in der Wohnmobilbranche von Interesse. Bei vielen Fahrzeugen lassen sich die Mängel in der Abgasreinigung nicht mit einem einfachen Update lösen.

Die von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) enthüllten Dokumente des Automobilzulieferers Bosch machen klar, dass die am Abgasskandal beteiligten Automobilhersteller vorsätzlich gehandelt haben. Und gerade das vorsätzliche sittenwidrige Handeln ist für den Bundesgerichtshof bei Verurteilungen von VW wichtig gewesen. Jetzt kommt ans Tageslicht, dass wohl die ganze Branche den Einbau von Abschalteinrichtungen von langer Hand geplant und von Bosch sogar auf die Gesetzeswidrigkeiten hingewiesen wurden.