Glücksspiel-Abzocke: Spieler erhält Verluste von knapp 14.000 Euro erstattet

Zwischen Januar und April 2021 verzockte ein Spieler knapp 14.000 Euro. Den über die Website days.com entstandenen Verluste verlangte er vom Anbieter des Online-Casinos zurück. Denn der Anbieter verfügte über keine gültige Lizenz für den Betrieb des Glücksspiels auf deutschem Boden verfügt. Nur in Schleswig-Holstein war Online-Glücksspiel erlaubt.

Das Landgericht Neubrandenburg gab der Kläger Recht. Da in Deutschland das Glücksspiel im Internet bis Ende Juni 2021 verboten war, verfügte der Anbieter über keine gültige Lizenz. Trotzdem hatte er sein Angebot auch auf einer deutschsprachigen Website verbreitet. Er wollte sich offensichtlich nie das Geschäft entgehen lassen.

Durch das Glücksspielverbot war der Vertrag zwischen Kläger und Casino nie zustande gekommen. Das Casino hatte daher kein Recht, das Geld des Klägers einzubehalten, weil es dazu keine Rechtsgrundlage gab. Der Anbieter müsse dem Kläger seine Verluste vollständig ersetzen, entschied das LG Neubrandenburg. Der Verlust des Klägers betrug knapp 14.000 Euro.

Der Spieler verfügte über keine Kenntnisse, dass das Glücksspielangebot illegal war.

Glücksspiel im Internet ist seit dem 1. Juli 2021 in Deutschland mit gültiger Lizenz möglich. Aber die Aufhebung des Verbots gilt nicht rückwirkend.

Knapp 14.000 Euro verlor ein Spieler in der Glücksspiel-Abzocke im Internet. Obwohl er kein Glück hatte, kommt er mit einem blauen Auge davon. Das Landgericht Neubrandenburg sprach ihm seine kompletten Verluste mit Urteil vom 3. November 2021 zu. Über die deutschsprachige Webseite casinodays.com hatte das Unternehmen White Star B.V. zum fraglichen Zeitpunkt illegales Glücksspiel angeboten. Das Casino verstieß damit gegen den Glücksspielstaatsvertrag. Bis zum 30. Juni 2021 war mit wenigen Ausnahmen Glücksspiel im Internet verboten. (Az.: 4 O 264/20). Erlittene Verluste in Online-Casinos können derzeit leicht unter bestimmten Voraussetzungen wieder zurückgeholt werden. Die Rechtsprechung ist aktuell auf Seiten der geschädigten Verbraucher. Wegweisend bei dieser Entwicklung war das Oberlandesgericht Frankfurt mit seinem Hinweisbeschluss vom 4. April 2022. Ein Online-Casino habe keinen Anspruch auf das Geld der Spieler, so das Gericht (Az.: 23 U 55/21). Milliarden werden jährlich in Deutschland in Online-Casinos umgesetzt. Spielsucht wird von den Casinos raffiniert ausgenutzt. Das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg unterstreicht die aktuelle Rechtsauffassung eindrucksvoll: Interessanterweise sind die meisten Online-Casinos auch aktuell noch ohne gültige Lizenz unterwegs, fand das Nachrichtenmagazin Der Spiegel heraus. Daher ist es für Verbraucher auch nach dem 1. Juli 2021 interessant zu prüfen, ob die Casinos illegal gearbeitet haben. Falls das so ist, können Ansprüche auf die Rückgabe der Verluste bestehen. Wichtig dabei: Die Geschädigten dürfen vorher von der Illegalität des Online-Casinos nichts gewusst haben. Die Betreiber müssen vor Gericht den Nachweis über eine mögliche Kenntnis des Spielers führen.