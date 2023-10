Datenleck bei SHADOW S.A.S.: Millionen Kundendaten veröffentlicht

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer

Ein Datenleck bei dem französischen Unternehmen Shadow S.A.S. hat am 12. Oktober 2023 die Kunden des Cloud-Gaming-Dienstes aufgeschreckt. Nach einem Bericht des Online-Magazins Golem.de wurden bei dem Angriff sensible Daten von 500.000 Kunden im Darknet veröffentlicht - darunter Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Zahlungsinformationen und IP-Adressen. Die Daten sind nach wie vor im Darknet für jedermann zugänglich. Das Unternehmen Shadow S.A.S. hat laut Golem den Angriff bestätigt und die betroffenen Kunden über die Sicherheitslücke informiert. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer rät generell Verbrauchern, die möglicherweise Opfer eines Datenlecks geworden sind, zur kostenlosen Erstberatung im Online-Check . Ihnen könnte ein Schaden entstanden sein. Die Kanzlei prüft die Betroffenheit und zeigt rechtliche Möglichkeiten auf. Mehr Infos zum Thema Datenleck und Datenschutz gibt es auf unserer Website. Die Zahl der durch den Cyberangriff beim Cloud-Gaming-Dienst Shadow ist enorm. Nach Angaben von vpnMentor sollen bei dem Angriff mindestens 4,8 Millionen einzelne Daten der 500.000 Kunden erbeutet worden sein. Die Daten stammen aus einem Zeitraum von mehreren Jahren und umfassen unter anderem folgende Informationen:Das Unternehmen Shadow hat den Angriff bestätigt und die betroffenen Kunden über die Sicherheitslücke informiert. Ein Team von Sicherheitsexperten untersucht den Vorfall. In einer Stellungnahme hat das Unternehmen erklärt, dass es sich um einen "schweren Sicherheitsvorfall" handelt. Shadow hat sich bei den betroffenen Kunden für die durch das Datenleck entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt und ihnen angeboten, ihre Daten kostenlos zu löschen.Der Shadow-CEO Eric Sèle behauptet in einer unter anderem auf Reddit veröffentlichten Mitteilung , der Vorfall habe sich Ende September nach einem erfolgreichen Social-Engineering-Angriff auf einen Mitarbeiter des Unternehmens ereignet., erklärt Shadow weiter.Das Datenleck könnte für die betroffenen Kunden erhebliche Folgen haben. Die Veröffentlichung von sensiblen Daten wie Kreditkartennummern und Bankkontodaten kann zu Identitätsdiebstahl und finanziellen Schäden führen. Auch die Veröffentlichung von IP-Adressen kann für die Betroffenen problematisch sein, da diese für Cyberangriffe genutzt werden können. Betroffene des Datenlecks sollten folgende Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen:Das Datenleck bei Shadow ist für betroffene Verbraucher eine ernste Angelegenheit. Sensible personenbezogene Daten können erbeutet worden sein. Kriminelle können diese Daten für ihre Machenschaften nutzbar machen und beispielsweise Phishing-Attacken perfektionieren. Dieser Kontrollverlust über die eigenen Daten kann einen immateriellen Schaden darstellen. Hat die Shadow gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen, so können Betroffene Ansprüche auf Schadensersatz erfolgreich geltend machen. Laut EuGH-Urteil vom 4. Mai 2023 ( Az.: C-300/21 ) bestehen Ansprüche auf Schadensersatz nur dann, wenn durch einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist.Betroffene Nutzer sollten sich generell über die möglichen Folgen eines Datenlecks und Datendiebstahls im Klaren sein und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sich beispielsweise vor Phishing-Angriffen zu schützen. Mit Hilfe kombinierter Informationen aus anderen Datenlecks könnten Cyberkriminellen gezielte Phishing-Angriffe gegen Verbraucher initiieren. Dr. Stoll & Sauer rät Verbrauchern, die möglicherweise Opfer eines Datenlecks geworden sind, zur kostenlosen Erstberatung im Online-Check . Hier prüft die Kanzlei auch die mögliche Betroffenheit von Verbrauchern.Opfern von Datenlecks haben Rechte auf Auskunft, Schadensersatz und Unterlassung.In unserer kostenlosen Erstberatung prüft die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer im Online-Check auch die Betroffenheit von den gängigsten Datenlecks ab.Phishing bleibt eine beliebte Betrugsmasche unter Cyberkriminellen und scheint ein lukratives kriminelles Geschäftsmodell zu sein. Im April warnte das LKA Niedersachsen beispielsweise vor Phishing-SMS und -E-Mails, die Opfer mit angeblichen Zollgebühren lockten. Falls Verbraucher Opfer einer Phishing-Mail geworden sind, sollten sie folgende Maßnahmen ergreifen: