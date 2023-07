BGH: Kostenlose Umbuchung bei annulliertem Flug möglich

Verbraucher sollten sich bei der Fluggesellschaft melden und auf eine alternative Beförderung, also einen Ersatzflug, drängen. Dies kann jedoch dazu führen, dass der Ersatzflug erst am nächsten Tag stattfindet. In diesem Fall ist die Fluggesellschaft verpflichtet, Betreuungsleistungen anzubieten. Abhängig von der Wartezeit können dies kostenlose Mahlzeiten und Getränke sein. Wenn der Ersatzflug erst am nächsten Tag oder sogar später stattfindet, muss die Fluggesellschaft eine Unterkunft im Hotel inklusive Shuttleservice zum Flughafen organisieren. Wenn sich das Unternehmen weigert, angemessene Versorgung und Unterkunft zur Verfügung zu stellen, sollten die Reisenden unbedingt Rechnungen und Quittungen aufbewahren, da die Kosten für verweigerte Betreuungsleistungen von der Airline zurückgefordert werden können. Zudem haben Verbraucher nach der Fluggastrechteverordnung Anspruch auf sogenannte Ausgleichsleistungen zwischen 250 und 600 Euro. Die Fluggesellschaft kann diese Ausgleichsleistungen verweigern und auf außergewöhnliche Umstände hinweisen. In einem solchen Fall empfiehlt sich eine anwaltliche Beratung.

Reisende können auch den Flugpreis zurückfordern, wenn der Flug ausfällt. Die Fluggesellschaft ist verpflichtet, den Ticketpreis innerhalb von sieben Tagen zu erstatten. Reisegutscheine müssen nicht akzeptiert werden, es sei denn, der Fluggast stimmt schriftlich zu. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Rückforderung des Flugpreises die Verbraucher selbst für die Organisation eines anderen Fluges oder einer Fahrt in den Urlaub oder nach Hause verantwortlich sind. Dabei sollten die anfallenden Kosten berücksichtigt und ermittelt werden, bevor die Airline zur Rückerstattung des Flugpreises aufgefordert wird. Ebenso haben Fluggäste hier Anspruch auf Ausgleichsleistungen, es sei denn, die Fluggesellschaft kann sich durch rechtzeitige Information oder außergewöhnliche Umstände entlasten. Bei einem Streik des eigenen Personals kann sich die Fluggesellschaft nicht auf "außergewöhnliche Umstände" berufen.

Wenn eine Familie am Flughafen steht, sich auf den Flug in die Sonne freut und dann der Flug aufgrund beispielsweise eines Streiks annulliert wird, ist dies ein schwerwiegender Vorfall im Familiensommer. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer erläutert folgende Möglichkeiten, die Verbrauchern im Ernstfall zur Verfügung stehen:Falls der Flug Teil einer Pauschalreise ist, sollten sich Verbraucher an ihren Reiseveranstalter wenden und auf eine Lösung mit einer anderen Fluggesellschaft oder auf einen späteren Flug drängen.Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) betont, dass Reiseveranstalter bei Pauschalreisen auch bei Streiks die Verantwortung für die entstehenden Kosten durch Verspätungen tragen. Dies beinhaltet unter anderem Verpflegung, Unterkunft, Taxifahrten und Telefonate. Daher ist es von Bedeutung, den Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufrechtzuerhalten und beispielsweise auf eine Unterkunft für die Nacht zu bestehen, wenn keine Ersatzmaschine am selben Tag startet. Bei einer Verspätung von mindestens fünf Stunden kann zudem der Reisepreis gemindert werden. Die Verspätung muss unverzüglich beim Reiseveranstalter gemeldet werden, und der Tagesreisepreis kann ab der fünften Stunde um fünf Prozent pro Stunde bis maximal 20 Prozent reduziert werden.Wird der gebuchte Flug verpasst, weil die Sicherheitskontrollen sich verzögern, wird es komplizierter. Die Kontrollen sind Bundesangelegenheiten, die häufig an private Firmen ausgelagert -werden. Die Fluggesellschaften haben darauf keinen Einfluss. Wer jedoch aufgrund langsamer Sicherheitskontrollen seinen Flug verpasst, kann vom Bund Schadensersatz verlangen. Um für seinen notwendig gewordenen Ersatzflug Geld zu erhalten, muss der Verbraucher jedoch rechtzeitig am Check-in erscheinen und von dort ohne größere Verzögerungen die Sicherheitskontrollen aufsuchen. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach unter diesen Voraussetzungen zwei Verbrauchern Entschädigung für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu (Az. 1 U 220/20). Grund für die Verzögerung waren in dem Fall die langen Wartezeiten an den von der Bundespolizei durchgeführte Passagierkontrollen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer prüft für betroffene Verbraucher im kostenlosen Online-Check die Chancen auf Schadensersatzansprüche gegenüber der Bundesrepublik.