Finanz-Award 2019

Leistungen und Service auf dem Prüfstand – Auszeichnung für die Top-Unternehmen der Finanzbranche

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender n-tv verleihen am Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz den Finanz-Award 2019. 45 Top-Unternehmen der Finanzbranche sichern sich die renommierte Auszeichnung, die alljährlich – vormals unter dem Namen Zins-Award – vergeben wird (Sendehinweis: n-tv Ratgeber – Geld, Mittwoch, 03.07.2019, 18:35 Uhr).



Zu den prämierten Unternehmen im Bereich Geldanlage zählen unter anderem ING und Zinspilot. In der Kategorie Girokonto können beispielsweise Deutsche Bank und Targobank überzeugen. Bei Ratenkrediten werden etwa 1822direkt und SWK Bank ausgezeichnet. Im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie Interhyp und Dr. Klein führend und im Produktbereich Kreditkarte sichern sich Barclaycard und Santander den Finanz-Award.



„Der Finanz-Award zeichnet Unternehmen aus, die nicht nur in puncto Leistungen, sondern auch beim Service überzeugen“, so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.“ Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, betont: „Der praktische Nutzwert für unsere Zuschauer ist offensichtlich – die Auszeichnung sorgt für Transparenz und hilft bei der konkreten Finanzentscheidung.“ Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, rät: „Von punktuellen Topangeboten sollten sich Kunden nicht blenden lassen; dauerhaft gute Zinsen und Leistungen sind entscheidend – und dies wurde bei der Finanz-Award-Analyse berücksichtigt.“



Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 225 Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in den Kategorien Girokonto, Geldanlage Ratenkredit, Baufinanzierung und Kreditkarte – unterteilt in 13 Produktbereiche. Die besten Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.250 Datensätze und rund 1.400 Servicekontakte.



