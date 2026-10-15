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Deutscher Fairness-Preis 2026

Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht

(lifePR) (Berlin, )
Kundinnen und Kunden erwarten von Unternehmen faire Preise, zuverlässige Leistungen und verständliche Informationen. Welche Anbieter diese Erwartungen aus Verbrauchersicht besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis 2026. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen die fairsten Unternehmen in insgesamt 75 Kategorien aus. Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit 64.724 Bewertungen.

Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Sehr gute Ergebnisse für viele Branchen

Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab: von Finanz- und Versicherungsangeboten über Technik und Energie bis hin zu Reisen oder Sport. Zu den diesjährigen Spitzenreitern zählen unter anderem Jet Tankstellenshops, das EMS-Studio Bodystreet, Dunlopillo in der Kategorie „Betten und Matratzen“, Debeka bei verschiedenen Versicherungen oder TUI Cruises bei den Hochseekreuzfahrt-Veranstaltern.

Insgesamt zeigt die Kundenbefragung ein erfreuliches Bild: Zwei Branchen erzielten im Durchschnitt ein sehr gutes Ergebnis, die Mehrheit der Branchen erhielt eine „gute“ Bewertung. Auf Unternehmensebene wurden 79 Anbieter mit „sehr gut“ bewertet – 29 mehr als im Vorjahr.

Kleine Abstriche bei der Transparenz

Beim Thema Transparenz sehen die Kundinnen und Kunden am ehesten Verbesserungspotenzial. Rund jede vierte Person vergab in diesem Bereich keine positive Bewertung. In die Beurteilung flossen unter anderem die Verständlichkeit von Produktinformationen, die Nachvollziehbarkeit von Verträgen sowie der Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote ein.

„Der Deutsche Fairness-Preis macht sichtbar, welche Unternehmen aus Sicht ihrer Kundinnen und Kunden verlässlich, transparent und preislich fair handeln. Die gestiegene Zahl sehr guter Ergebnisse ist ein positives Signal“, so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: „Der Award bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wertvolle Orientierung in einem vielfältigen Markt. Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen, wo Kundenzufriedenheit, faire Leistungen und nachvollziehbare Kommunikation besonders gut zusammenfinden.“

Deutscher Fairness-Preis 2026: Bewertung und Methodik

In der großangelegten Kundenbefragung wurden 845 Unternehmen aus 75 Kategorien berücksichtigt. In die Einzelauswertung gingen 835 Unternehmen ein, die jeweils genug Stimmen erreichten. Die Befragung lief vom 20. April bis zum 7. Juni 2026; der Studienzeitraum erstreckte sich von März bis Juli 2026.

Befragt wurden Personen ab 18 Jahren, die das jeweilige Unternehmen kannten, beispielsweise durch Kontakt oder die Nutzung von Produkten beziehungsweise Dienstleistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Eine Bewertung war pro Kategorie für jeweils ein Unternehmen möglich.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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