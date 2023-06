DISQ-Unternehmensmeldung

Veränderungen im Beirat – Prof. Dr. Clement und Klose erweitern DISQ-Gremium

Professor Dr. Michel Clement und Judith Klose werden zum 1. Juli 2023 in den Beirat des Deutschen Instituts für Service-Qualität berufen. Sie komplettieren damit das beratende Gremium, das sich unter dem Vorsitz von Brigitte Zypries, Bundesministerin a. D., aus Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammensetzt. Zugleich verlässt Unternehmerin Marianne Voigt auf eigenen Wunsch den Beirat.



Prof. Dr. Michel Clement ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing & Medien am Institut für Marketing der Universität Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kundenmanagement, neue Technologien und Management von Unterhaltungsmedien und -produkten. Zuvor war er in diversen Führungspositionen in der Medienbranche, u. a. bei Bertelsmann, tätig.



Judith Klose ist Vice President Media & Marketing beim digitalen Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Civey in Berlin. Seit über vier Jahren leitet sie die gesamte Unternehmenskommunikation der Tech-Firma und das zugehörige Team. Die studierte Politologin war zuvor für den SPD-Parteivorstand tätig.



Prof. Dr. Michel Clement: „Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat seit seinem Bestehen für starke Impulse in der Wirtschaft gesorgt – Service und Kundenmanagement werden zunehmend als wichtige Erfolgsfaktoren ansehen. Ich freue mich darauf, meine Expertise im Beirat einbringen zu können.“ Judith Klose: „Aus meiner Position heraus weiß ich um die Bedeutung der Meinungs- und Marktforschung für die Gesellschaft. Das DISQ leistet für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtige Aufklärungsarbeit. Gerne unterstütze ich das DISQ bei dieser Aufgabe und der stetigen Unternehmensentwicklung.“



Markus Hamer, geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Wir freuen uns, dass wir Judith Klose und Prof. Dr. Michel Clement für uns gewinnen konnten. Sie werden dem DISQ zweifellos wichtige neue Impulse geben. Zugleich bedanken wir uns außerordentlich bei Marianne Voigt für ihre langjährige und hervorragende Beiratsarbeit.“



Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität