Eine starke Partnerschaft entsteht: Triathlet Patrick Lange und DINZLER Kaffeerösterei

Ausdauersportler und Kaffeeliebhaber

Schwimmen, Radfahren, Laufen – diese drei Disziplinen bestimmen den Trainings- und Wettkampfalltag von Triathlet Patrick Lange. Neben dem Sport teilt der erfolgreiche Ausdauersportler auch eine Leidenschaft für Kaffee – und das seit diesem Jahr exklusiv mit der DINZLER Kaffeerösterei. Auch die Kaffeerösterei hat sich drei Disziplinen verschrieben: bester Rohkaffee, handwerkliche Röstung und professionelle Zubereitung. Patrick Lange und DINZLER eint der Anspruch, in allen Bereichen Top-Leistungen zu erzielen.



“Wer mich kennt, weiß, wie groß meine Begeisterung für guten Kaffee ist. Ich freue mich daher sehr, das familiengeführte Unternehmen, das sich voll und ganz dem Kaffee verschrieben hat, an meiner Seite zu wissen”, so Patrick Lange über den Beginn der exklusiven Partnerschaft. “Meine Frau Julia und ich schaffen keine Autofahrt auf der A8 ohne einen ausgiebigen Stopp bei DINZLER.”



Bereits als Kind steckte der Ausdauersportler seine ganze Energie in den Sport. Seit 2002 hat sich der 35-Jährige dem Triathlon verschrieben. Patrick Lange siegte bei den renommierten internationalen Triathlon-Wettkämpfen und krönte seine Erfolge mit dem zweimaligen Weltmeister-Titel beim “Ironman Hawaii” 2017 und 2018. Die nächsten großen Ziele sind der Challenge Roth und die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii. Starke Partnerschaften, wie mit der DINZLER Kaffeerösterei, unterstützen ihn bei diesen Vorhaben.



“Das selbsterklärte Ziel von DINZLER, für den perfekten Kaffeegenuss in der Tasse zu sorgen, möchte ich in Zukunft mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln tatkräftig unterstützen. Wir arbeiten bereits jetzt an einigen spannenden Projekten, um in Zukunft auch alle anderen kaffeeliebhabenden Ausdauersportler am DINZLER Genuss teilhaben lassen zu können”, beschreibt Patrick Lange die Zusammenarbeit.



Die DINZLER Kaffeerösterei röstet am Irschenberg täglich frisch Premium-Kaffee mit höchstem Qualitäts- und Genussanspruch. Bereits bei der Auswahl des Rohkaffees achtet die Rösterei akribisch auf die Qualität der Bohnen sowie auf eine faire, soziale Zusammenarbeit und Entlohnung. Der direkte Kontakt zu Kaffeefarmern und Kooperativen in den Ursprungsländern bildet die Grundlage für feinsten Kaffeegenuss. Seit 2021 röstet die Kaffeerösterei am Irschenberg zudem klimaneutral.



“Einen Top-Sportler wie Patrick Lange unterstützen zu können, freut mich besonders. In gemeinsamen Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass wir unsere Ziele mit dem gleichen Ansatz verfolgen. Und zwar: höchster Qualitäts- bzw. Leistungsanspruch und gleichzeitig den Genuss nicht aus den Augen verlieren”, erklärt Katrin Richter, Vorstand DINZLER Kaffeerösterei.



Patrick Lange, 1986 in Bad Wildungen geboren, ist Profi-Triathlet und zweimaliger Sieger des Ironman Hawaii (2017 und 2018). 2018 wurde er als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet. Er stammt aus einer sportbegeisterten Familie, Triathlon betreibt er seit 2002. Lange lebt seit 2019 zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Salzburg.