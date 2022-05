DRK - Medienpreis 2022 Die Preisträger stehen fest!

Die Gewinner des DRK-Medienpreises für das Jahr 2022 stehen fest. Aus den 256 Einsendungen wählte die unabhängige Jury Beiträge aus, die aktuelle sozialpolitische Themen beleuchten und Menschen zeigen, die sich in unvorhergesehenen Lebenssituationen befinden.Für ihre herausragenden Arbeiten erhalten folgende Journalistinnen und Journalisten den DRK-Medienpreis 2022:Was wünschen sich die Wohnungslosen für ihre Stadt? Wo bekommen die Betroffenen Unterstützung?Landeszeitung für die Lüneburger Heide, ab 11.10.2021Ein Feature über profitorientierte Pflege auf Kosten der Betroffenen / Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum Vorwurf der Vernachlässigung von Senioren …Bayerischer Rundfunk, 27.03.2021Deutschlands unsichtbare Arbeitssklaven aus Osteuropa / Werk- und Leihverträge / Sammelunterkünfte / System der Ausbeutung und Rechtlosigkeit / wenige Kontrollen der Unternehmen Radio Bremen, 25.09. 2021Schwarze Spielerinnen und Spieler aus Nationalmannschaften erzählen ihre persönlichen Geschichten. Welchen Weg haben sie hinter sich? Welchen Vorurteilen und rassistischen Anfeindungen sind sie ausgesetzt?Prime Video, 15.4.2021Wer hilft Menschen im Krankenhaus, die Erlebnisse auszuhalten? / Porträt einer KrankenhausseelsorgerinZeit Online 29.11.2021Die Preisträger und ihre Arbeiten sollen- soweit es die Corona-Maßnahmen zulassen - im Rahmen eines Festaktes dem Publikum ausführlich vorgestellt werden.Im Beisein vonund demwerden die Preise übergeben. Durch den Abend führt wieder, bekannt als Moderatorin des täglichen TV-Magazins „buten un binnen“ (Radio Bremen).Zum 16. Mal würdigt das Deutsche Rote Kreuz mit dem DRK-Medienpreis journalistische Arbeiten, die sich mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes beschäftigen. Die Preise in den vier Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und Digitale Medien sind mit insgesamtdotiert.Organisiert wird der Preis vom. Die Arbeiten werden von einer vom DRK unabhängigen Jury gesichtet, der renommierte Journalisten angehören. Schirmherr ist der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff.In einem mehrstufigen Auswahlverfahren verständigte sich die Jury aus 256 qualitativ hochwertigen Einsendungen auf die diesjährigen Preisträger. Die achtköpfige Jury aus Journalisten aller Sparten war sich einig: „Die ausgezeichneten Arbeiten überzeugen durch ihre hohe gesellschaftliche Relevanz, ihre Eindringlichkeit der Perspektiven und Qualität der Darstellung. Die Wirkung der Beiträge auf das gesellschaftliche Bewusstsein machen sie zu verdienten Gewinnern des DRK-Medienpreises 2022“, so Jury- Mitglied Dr. Klaus Sondergeld.