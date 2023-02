Grüne Woche 2023: So grün ist der Mais

Bereits zum achten Mal in Folge war das Deutsche Maiskomitee e. V. (DMK) mit einem Stand auf der Internationalen Grünen Woche 2023 in Berlin vertreten. Im Messebereich ErlebnisBauernhof hat das DMK auf kreative Weise gezeigt, dass die Maispflanze nicht nur dem diesjährigen Thema „Ernährung sichern. Natur schützen“ gerecht wird, sondern auch darüber hinaus ein wahres Multitalent ist.



Dem Motto des DMK – „So grün ist der Mais“ – wurde unter anderem in Form einer breitflächigen Infografikwand Ausdruck verliehen, die den Mais chronologisch von der Aussaat bis nach der Ernte im Jahresverlauf darstellte. Das Herzstück dieser Installation war ein großer Touchscreen, mit dem bestimmte “grüne“ Stationen des Maisanbaus der Infografikwand interaktiv angesteuert werden konnten. Über diesen Weg konnten Interessierte Zusatzinformationen zu den dargestellten Themen abrufen, z.B. Zwischenfrüchte, Wasserbedarf oder Verwertungsmöglichkeiten des Maises. So entstanden zahlreiche Dialoge mit den Besucherinnen und Besuchern und das Themenspektrum dieser Gespräche gestaltete sich so vielseitig wie die Maiskultur selbst. Von der großen Anbau- und Nutzungsflexibilität der Maispflanze, über die Fähigkeit der CO 2 -Speicherung bis zu einer ausgeglichenen Humusbilanz durch die Rückführung organischen Materials durch die Restpflanze oder organische Düngung.



Insbesondere waren es auch die Give-Aways wie Lineale aus Maisstärke, Kochrezept-Flyer oder Vogelhäuschen mit einer Körnermischung, die sich als besonders begehrt erwiesen haben. Am Ende der Veranstaltung blickt das Deutsche Maiskomitee e. V. positiv auf die Grüne Woche zurück. Die Kulturpflanze Mais stellte einmal mehr unter Beweis, welche wichtigen Beiträge sie zur Ernährungssicherheit und zum Naturschutz leistet.



In den zehn Tagen vom 20. bis 29. Januar 2023 besuchten rund 300.000 Menschen die Messe mit ihren 1.400 Ständen aus 60 Ländern.