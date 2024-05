Ein großes Special beschäftigt sich z.B. mit dem Wanderbaren Grünen Band Thüringen. Auf 26 Seiten macht wanderbar!-Herausgeber Ulrich Pramann nicht nur die deutsch-deutsche Geschichte greifbar. Er beschreibt auch, wie der Deutsche Wanderverband (DWV) mit Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz im Zusammenspiel mit einer Reihe weiterer Akteure über 30 so genannte Leitwege entwickelt hat, die Wandernden die einzigartige Natur und die Relikte der ehemaligen deutsch-deutschen Teilung erschließen. Einer der entscheidenden Akteure vor Ort war die Stiftung Naturschutz Thüringen. Die Reportage Pramanns arbeitet anschaulich heraus, wie wichtig deren Gebietsbetreuer*innen für die Wanderwegekonzeption waren und sind. Sie sind nicht nur in ständigem Kontakt mit den Menschen, der Natur und der Geschichte am Grünen Band, sondern bieten dort auch spannende Führungen an. Auf acht Seiten bietet das Special zum Grünen Band schließlich auch noch 33 Steckbriefe zu ausgewählten Wandertouren am Grünen Band zwischen Südharz und Schiefergebirge.Weitere Magazin-Specials bieten alles Wissenswerte und jede Menge Wandertipps zu Luxemburg, dem Vogtland und dem Fichtelgebirge – immer kombiniert mit hochwertigen Fotos. Da gilt besonders auch für den Einstieg in das Magazin durch die opulente Bildstrecke des Fotografen Stefan Rosenboom über Pilgerrouten in den Alpen. Sicher lesens- und wanderwert sind auch die im neuen wanderbar! vorgestellten „Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland“ Sauerland Wanderdörfer, Solling-Vogler, Lippe, Edersee, Zwei-Täler-Land, Räuberland sowie Frankenwald und nördlicher Schwarzwald. Und wer jetzt immer noch nicht die passende Wanderdestination für sich gefunden hat, wird bei den 30 weiteren Wanderzielen fündig, die das neue Magazin vorstellt: vom Ostallgäu über den Hunsrück bis Bad Urach.wanderbar! kostet im Einzelhandel 7,50 Euro. Im Abo kosten vier Ausgaben plus ein exklusives Wandertagebuch frei Haus 30 Euro. DWSV-Mitglieder bezahlen für das Abo nur 22,50 Euro. Infos: www.wanderbares-deutschland.de/wanderbar