Reichlich Lesestoff

Schwerpunktthemen sind die große Reportage Wanderbares Grünes Band Thüringen („Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“, 26 Seiten), die umfangreichen Specials über Luxemburg („Klein, aber doch so großartig“, 26 Seiten) und das Vogtland („Alles im grünen Bereich“, 18 Seiten), das Fichtelgebirge („Der Wald, unsere Kraftquelle“) und die opulente Bildstrecke über Pilgerrouten in den Alpen.Und dann gibt es noch eine große „Strecke“ zur Qualitätsoffensive „Wanderbares Deutschland“, die der Deutsche Wanderverband auf den Weg gebracht hat. Ein großes Thema im aktuellen Magazin sind die „Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland“ (Sauerland Wanderdörfer, Solling-Vogler, Lippe, Edersee, Zwei-Täler-Land, Räuberland, Frankenwald, Nördlicher Schwarzwald) – was sie auszeichnet. Darüber hinaus werden noch über 30 weitere Wanderziele, die sich lohnen, vorgestellt: Ostallgäu, St. Wendeler Land, Saarpfalz, Hunsrück, Südwest­pfalz, Felsenland Südeifel, Bad Urach und viele mehr.wanderbar! kostet im Einzelverkauf 7,50 Euro und kann für Mitglieder des Deutschen Wanderverbands zu einem Sonderpreis abonniert werden.Infos: www.wanderbares-deutschland.de/wanderbar