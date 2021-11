Im Winter an die Beine denken

Venenleiden, wie zum Beispiel Krampfadern, machen bei kühleren Temperaturen weniger Beschwerden. Gleichzeitig ist es im Winter leichter, unschöne Krampfadern am Bein unter der Bekleidung quasi verschwinden zu lassen. Weil Krampfadern aber keine bloßen Schönheitsmakel sind, ist eine Untersuchung der betroffenen Beine wichtig – auch in den Wintermonaten, teilt die gemeinnützige Deutsche Venen-Liga (DVL) e.V., eine der größten Patientenvereinigungen im deutschsprachigen Raum, mit.„Unbehandelte Krampfadern können zu Folgeerkrankungen führen“, erklärt DVL-Präsident Dr. Michael Wagner. Denn wenn Venenklappen nicht mehr richtig schließen, verbleibt Blut in den Beinen statt weiter Richtung Herz transportiert zu werden. Als Folge kann sich eine sicht- und fühlbare Krampfader entwickeln. „Eine defekte Vene kann zu einer schmerzhaften Venenentzündung oder zu einem Blutgerinnsel, einer Thrombose, führen“, so Dr. Wagner. Löst sich das Gerinnsel und wandert es Richtung Lunge, kann es zu einer potentiell lebensbedrohlichen Lungenembolie führen.Mit einer Ultraschalluntersuchung kann der Venenspezialist feststellen, ob die Venenklappen richtig schließen und ob das Blut zurück Richtung Herz transportiert wird. Die Untersuchung ist risiko- und schmerzlos, sie kann bei Bedarf auch ohne Bedenken wiederholt werden. Eine Überweisung zum Venenspezialisten ist nicht notwendig.Mehr zum Thema: Venentest https://venenliga.de/ratg eber/venentests/venentest VenenFit Thrombose https://venenliga.de/ratgeber/thrombose