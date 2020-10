Gesunde Beine: Mit Bewegung gegen Krampfadern

Gehen Sie Schwimmen. Der Wasserdruck wirkt wie ein natürlicher Kompressionsstrumpf und unterstützt die Venen.

Gehen Sie viel Spazieren oder Walken. Das unterstützt die Wadenmuskelpumpe und den Blutrückfluss.

Beim langen Sitzen, Füße nach links und rechts kreisen, Zehenspitzen nach oben und unten dehnen.

Beim langen Stehen so oft wie möglich in den Zehenstand gehen und abrollen auf die Fersen.

Venenerkrankungen werden gern Volkskrankheit genannt. Und in der Tat: Rund 90 Prozent aller Deutschen haben Veränderungen an ihren Venen. Wer kranken Venen, sollte sichBewegung hilft, dass das Blut aus den Venen gut abfließt. Dies gilt besonders, wenn man aus beruflichen Gründen viel sitzen oder stehen muss. Dann sollte man in der Freizeit für ausreichend Bewegung sorgen. „Allgemein gilt der Grundsatz:sagt Dr. Michael Wagner, Präsident der Deutschen Venen-Liga e. V. (DVL), einer der größten Patientenorganisationen Deutschlands.Seit 30 Jahren informiert die Deutsche Venen-Liga über die Volkskrankheit Venenleiden (Krampfadern, Besenreiser und Co.) und ihre Folgen mit dem Ziel, Venenleiden zu verhindern und betroffenen Patienten qualifizierte Ärzte und Venenzentren zu empfehlen. Hierbei wird sie tatkräftig von Cindy Berger unterstützt. Der Schlagerstar (Cindy & Bert) ist seit vielen Jahren Schirmherrin der DVL und begleitet die bundesweite Informations- und Aufklärungsarbeit des gemeinnützigen Vereins mit großem Engagement.Bereits ein paar Minuten Gymnastik täglich können Venenerkrankungen vorbeugen oder Beschwerden lindern. Gönnen Sie Ihren Venen täglich ein bisschen Zeit.Weitere Tipps für venengesunde Übungen gibt es in der kostenlosen Broschüre „Venen-Fibel" bei der Deutschen Venen-Liga e.V., Hauptgeschäftsstelle, Sonnenstraße 6, 56864 Bad Bertrich, Tel. 02674-1448, E-Mail: info@venenliga.de Ratgeber zum Download: https://venenliga.de/ratgeber/venen-fibel