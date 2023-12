Wir bringen Kitas in Bewegung

Bewegungspädagogisches Konzept

Räume, Geräte und Materialien

Qualifikationsprofil des pädagogischen Personals

Vernetzung

Wie groß sollte beispielsweise das Außengelände einer Kita mit 60 Kindern sein?

Welche Materialien werden in einem Bewegungsraum benötigt?

Wie kann auch der Flur einer Kita zu mehr Bewegung anregen?

Wie arbeiten Kitas am besten mit einem Sportverein und der Kommune zusammen, um das Bewegungspotential der Kita voll auszuschöpfen?

Die DFL Stiftung und die Deutsche Sportjugend haben ein erklärtes gemeinsames Ziel: Sie wollen Kitas in Bewegung bringen und damit Kindern bis zum sechsten Lebensjahr mehr Bewegung ermöglichen. Dafür ist am heutigen Tag der Bildung der Qualitätskatalog für Bewegungskitas erschienen. Der Katalog ist in der vorliegenden Form bislang einzigartig und ermöglicht es, Kitas zu analysieren und konkrete Empfehlungen abzuleiten, wie in verschiedenen Bereichen für mehr Bewegung gesorgt werden kann. Er stützt somit auch die Bestrebungen des Kita-Qualitätsgesetzes, das am 01. Januar 2023 in Kraft trat und auf die qualitative Weiterentwicklung von Kindertagesstätten abzielt. abzielt.Rund 70 Qualitätskriterien zu vier verschiedenen Qualitätsbereichen enthält der Qualitätskatalog für Bewegungskitas, der im Rahmen eines mehrjährigen partizipativen Prozesses entstanden ist, an dem unterschiedliche Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis mitgewirkt haben. Verfasst wurde er von Dr. Rolf Schwarz, Professor für (früh)kindliche Bewegungs- und Spielentwicklung. Die vier Qualitätsbereiche sind:Aus diesen können einzelne Kriterien herausgegriffen und individuell bearbeitet werden:Die Kriterien beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind mess- und bewertbar. Auf diese Weise ist es möglich, eine Kita auf Grundlage der verschiedenen Bereiche detailliert zu analysieren und sehr konkrete Empfehlungen auszusprechen, wie eine Weiterentwicklung in den einzelnen Qualitätsbereichen mit Blick auf die individuellen Gegebenheiten erreicht werden kann.„Die frühe Kindheit ist eine der wichtigsten Entwicklungsphasen im Leben junger Menschen. Die Bedeutung dessen wollen wir im Rahmen unseres langjährigen Engagements rund um das Setting Kita bekräftigen und haben gemeinsam mit der DFL Stiftung und Expert*innen aus den Mitgliedsorganisationen den Bewegungsraum Kita beleuchtet und die vorliegenden Qualitätskriterien entwickelt Wir hoffen, dass der Qualitätskatalog die wertvolle Beratungsleistung der Sportverbände zukünftig bereichern und unterstützen kann und dass er zahlreiche Kitas motiviert, gemeinsam mit unseren Sportvereinen den Elementarbereich noch gezielter Kinderwelt als Bewegungswelt zu gestalten. Lasst uns zusammen Kitas in Bewegung bringen!“, so Katrin Bunkus, Vorstandsmitglied der dsj.„Bewegung ist ein unersetzbarer Bestandteil des gesunden Aufwachsens und fördert die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Denn sie stärkt nicht nur körperliche, sondern auch geistige Kompetenzen und ist Ausdruck purer Lebensfreude. Mit dem Qualitätskatalog „Kitas in Bewegung“ tragen wir dazu bei, dass altersgerechte Bewegungsmöglichkeiten im Kita-Alltag entstehen, und unterstützen Organisationen, diese strukturell zu verankern“, erläutert Franziska Fey, Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung.Der Qualitätskatalog richtet sich sowohl an dsj-Mitgliedsorganisationen, die es zukünftig als Beratungsinstrument einsetzen können als auch an Sportvereine, die selbst eine Kita gründen wollen, bereits die Trägerschaft innehaben oder mit Kitas kooperieren. Auch Kitas oder Kitaträger, die ihr individuelles Bewegungspotential stärker ausschöpfen wollen, können mit dem Tool arbeiten. Ziel ist es, mehr Bewegung im Setting Kita zu ermöglichen, die Bewegungsakteur*innen miteinander zu vernetzen und die Bewegungsqualität insgesamt zu erhöhen, also die Entwicklungspotentiale von Bewegung, Spiel und Sport optimal zu nutzen.Weitere Informationen sowie den Qualitätskatalog gibt es unter www.kitasinbewegung.de