Kooperation von ENSO und DeGIV für besseres "Digital" im Land

DeGIV GmbH - Deutsche Gesellschaft für Informations- und Versorgungsmanagement

Die Interaktionsplattform der DeGIV GmbH verbindet seit 2014 eine anwenderorientierte Digitalisierung vor allem im Sozialdatenumfeld in einzigartiger Weise. Niedrigschwelliger, diskriminierungsfreier Zugang für alle Bevölkerungsgruppen, die Wahrung der Privatsphäre sowie eine neutrale, sektorenübergreifende, multifunktionale und dadurch höchst kosteneffiziente Servicestruktur für Institutionen und Dienstleister. Im Full-Service-Modell ohne Erfordernisse an Technikbesitz oder Wissen der Anwendenden werden alle Menschen überall digital, aber niemals öffentlich. Überall wo eine Steckdose ist oder mobil auch ohne. Rund 400 standortindividuelle Digitale Servicepunkte bilden seit 2014 als Patiententerminal, Bürgerterminal oder Gesundheitsterminal in einem die Grundlage für mehr Service. privacy - made in germany!

