E-Health Services mit starken Partnern
PCS365 und DeGIV geben Kooperation bekannt
Thomas Ludwig, Geschäftsführer der PCS365: „Die Entwicklungen im Bereich der Telematikinfrastruktur und die vielfältigen digitalen Services erfordern ein optimiertes Zusammenspiel. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der DeGIV um gemeinsam die Digitalisierung im stationären Bereich näher zu den Bürgern und Patienten zu bringen und das Ganze in sicherer Umgebung Made in Germany umzusetzen.“
„Im Netzwerk der DeGIV finden sich die Experten, die ernsthaft an zielführender, kosten- und aufwandsenkender Digitalisierung interessiert sind. Die PCS365 hat sich vor allem durch die Neuausrichtung und Erweiterung der Kompetenzen fachlich und menschlich empfohlen. Wir freuen uns über diese wertvolle und in der Zusammenarbeit hochprofessionelle und angenehme Partnerschaft. Damit in Deutschland was vorangeht!“, so Dieter Rittinger, Geschäftsführer der DeGIV.
Termin vormerken:
Auf der DMEA 2026 - Europas führendem Event für Digital Health in Berlin vom 21.-23. April 2026 werden die DeGIV und PCS365 ihre Services gemeinsam präsentieren.
Über die PCS365
Die PCS365 hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Mit über 120 PCS-Partnern deutschlandweit verfügt das Unternehmen über eine hervorragende Logistik und hat sich in zahlreichen Branchen wie z.B. in E-Health einen Namen gemacht. PCS365 hat schon weit über 120.000 Installationen an die Telematikinfrastruktur realisiert und einen Großteil der deutschen Krankenhäuser versorgt und angebunden. Die Rechenzentrumsleistungen für Krankenhäuser und die Heilmittelbranche sind ein fester Bestandteil im Serviceportfolio.
Die PCS365 als IT-Systemhaus, IT-Dienstleister und Managed Services Provider unterstützt Unternehmen und Organisationen in allen IT-Fragen und -Themen und bietet das gesamte Spektrum an IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie die ganzheitliche IT-Administration aller Geschäftsprozesse inklusive groß angelegter IT-RollOuts. Die PCS365 kann im gesamten Bundesgebiet durch ihr sehr breit aufgestelltes und gut verteiltes Netzwerk flexibel und schnell auf Anfragen reagieren. Über 200 IT-Spezialisten sorgen vor Ort und remote dafür, dass die Unternehmen einen Ad-Hoc Service für Datenservices und Installationen nutzen können, außerdem hilft die PCS365 bei allen Fällen von Datenverlust, Cyberangriffen und Datenwiederherstellung.