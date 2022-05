Wer schonmal in eine Zitrone gebissen hat der weiß, Zitronen schmecken sauer. Machen Zitronen dann auch unseren Körper sauer? Nein, denn nicht alles was sauer ist, ist auch säurebildend. Zitronensaft hat zwar einen sauren pH-Wert von 2,4, doch entscheidend ist der PRAL-Wert. Denn dieser zeigt, ob Lebensmittel in unserem Körper basen- oder säurebildend sind. Lebensmittel mit hohen PRAL-Werten sind stark säurebildend und Werte weit unter null wirken stark basisch. Der PRAL-Wert spielt eine große Rolle, wenn man wissen will, ob man durch zu saure Ernährung eine chronische Azidose riskiert.Auf http://niere-azidose.de/ernaehrung.html haben wir eine Liste von säure- und basenbildenden Lebensmitteln, sowie einen Säure-Basen-Rechner http://niere-azidose.de/rechner.html der Ihnen hilft die Säurebelastung Ihrer Mahlzeiten auszurechnen.