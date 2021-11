Neugegründetes Fachtechnik-Netzwerk begleitet Nachhaltigkeitsoffensive

Unter Beteiligung von 13 Dachdeckermeistern aus den zehn Innungen Baden-Württembergs fand Ende Oktober 2021 das erste Netzwerk-Treffen in Karlsruhe statt. Neben der Solarpflicht im Gewerbeneubau, die ab 1. Januar 2022 gilt, standen die Tagesordnungspunkte „Gründächer: Wie Schwammstädte die Niederschlagmengen zur Entwässerung verzögern und das innerstädtische Mikroklima verbessern“, „Materialentsorgung und Recycling“ sowie ein Erfahrungsaustausch zu Türanschlüssen am Flachdach auf der Agenda.Im Rahmen der Sitzung wurde Andrej Bauer (Dachdecker-Innung Ulm) zum Vorsitzenden des Netzwerks gewählt. Sein Stellvertreter ist Jens Christian Wolbert (Dachdecker-Innung Karlsruhe). Hauptamtlicher Netzwerkkoordinator ist Christian Geschke vom Dachdecker-Bildungszentrum Baden-Württemberg.Fachlich versierte Dachdeckermeister aus baden-württembergischen Innungsbetrieben, die an einer aktiven Mitarbeit im Netzwerk interessiert sind, dürfen sich gerne unter beratung@dachdecker-bw.de melden.