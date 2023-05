Umfrage zu Eiskugelpreisen in Deutschland

Mit den endlich steigenden Temperaturen und dem sonnigeren Mai 2023 werden auch die Schlangen vor den Eisdielen in Deutschland länger. Doch was zahlt man in deutschen Großstädten und ausgewählten Urlaubsregionen im Moment für eine Kugel Speiseeis? COUPONS.DE hat sich in insgesamt 105 Eiscafés umgehört und weiß, wo das Eis aktuell am günstigsten ist.Für im Schnitt 1,37 € bekommt man in Wuppertal eine Kugel Eis. Damit liegt die 354.000 Einwohner*innen zählende Großstadt aus Nordrhein-Westfalen an der Spitze für das günstigste Eis. Für nur 3 Cent mehr, also 1,40 €, gibt es eine Kugel Eis in Essen, Bielefeld und Bonn in den Becher oder die Waffel. In der Umfrage zeigte sich, dass die meisten Eisdielen aktuell zwischen 1,50 € und 1,80 € für eine Kugel Eis verlangen und nahezu alle den Eiskugelpreis im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben. Spezielle Eissorten wie Pistazie oder veganes Eis sind mancherorts nur für einen Aufpreis zu haben und zum Teil damit deutlich teurer.Im Gegensatz zum Spitzenreiter Wuppertal muss man in München im Schnitt 66 Cent mehr, also 2,03 €, für eine Kugel der eisigen Erfrischung bezahlen. Wer hier also drei Kugeln der beliebtesten Sorten wie Vanille, Schokolade oder Stracciatella bestellt, erhält beispielsweise in Wuppertal, Essen, Bielefeld oder Bonn für das gleiche Geld eine Kugel mehr und hat sogar noch Restgeld übrig. Alle Ergebnisse der Umfrage und eine Infografik dazu sind unter coupons.de/magazin/eiskugel-preisvergleich-deutschland zu finden.