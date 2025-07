Grüne Gutscheine für Klimaschutz

Die Tropenwaldstiftung OroVerde erhielt am vergangenen Donnerstag einen symbolischen Scheck über 100.000 Euro von ihrem langjährigen Partner Grüne Gutscheine. Die Übergabe fand in Europas größter Tropenhalle, dem Gondwanaland im Leipziger Zoo, statt.



Routinierte Retter

Menschen merzen die grüne Lunge unseres Planeten regelrecht aus. Jahr für Jahr büßen tropische Regenwälder immens an Größe ein. Alle sechzig Sekunden erliegt eine Fläche von beinahe 10 Fußballfeldern der Rodung.1 Seit über drei Jahrzehnten gebietet die Tropenwaldstiftung OroVerde dem Einhalt. Zum einen setzt sie auf einen unmittelbaren Schutz des Regenwaldes, etwa durch nachhaltige Landwirtschaft, Nationalparkmanagement und dem Pflanzen neuer Bäume. Zum anderen leistet sie wichtige Aufklärungs- und Bildungsarbeit.2 Als verlässlichen Verbündeten im Kampf gegen die Ausbeutung tropischer Regenwälder weiß die gemeinnützige Umweltorganisation das nachhaltige Gutscheinportal Grüne Gutscheine des Chemnitzers Unternehmens COUPONS4U an ihrer Seite.



Zusammenarbeit zelebrieren

Rund ein Drittel der Provisionsumsätze von Grüne Gutscheine erhält OroVerde. „Die Bewahrung dieses vulnerablen und für uns alle lebensnotwendigen Ökosystems sehe ich nicht nur als Herzensprojekt an, sondern verstehe es als unternehmerische Verantwortung“, betont COUPONS4U-Gründer Torsten Latussek. Seit 2020 währt die Partnerschaft mittlerweile. Passend zum Jubiläumsjahr übertrafen die Sponsoringeinnahmen die 100.000-Euro-Marke. Grüne Gutscheine und OroVerde zelebrierten diesen Meilenstein vergangenen Donnerstag im Zoo Leipzig.



Tropischer Thementag

Umgeben von exotischen Pflanzen und wilden Tierrufen, brachten Zoolotsinnen den Gästen und Mitarbeitenden von Grüne Gutscheine den artenreichsten Lebensraum der Erde nahe. Während die Veranstaltungsteilnehmenden den Worten der Zoolotsinnen lauschten, tauchten sie in die faszinierende Welt des Tropenwalds ein. Auf der Affeninsel gingen sie mit Weißkopfsaki, Kronenmaki und Co. fast auf Tuchfühlung.



Im Anschluss untermauerte Melissa Brosig die Dringlichkeit des Tropenwaldschutzes. „Knapp 70 Prozent der Tier- und Pflanzenarten nennen den tropischen Regenwald ihre Heimat.

Handelt der Mensch weiterhin so rücksichtlos wie bisher, sind Tiere wie der Riesenotter aus Suriname oder das aus Mittel- und Südamerika stammende Faultier in Zukunft nur noch im Zoo zu sehen“, mahnte sie. Gleichzeitig müsse die sozioökonomische Situation der jeweiligen Regionen, welche über einen tropischen Regenwald verfügen, berücksichtigt werden. „Nur Umweltschutz, der die Bewohner mit einbezieht, verspricht Erfolg“, legte Brosig offen und führte den Humboldt Nationalpark auf Kuba als Beispiel an. Mithilfe von naturnahen Wirtschaftsprojekten wie Imkerei und Ökotourismus helfe OroVerde gleichzeitig Mensch und Natur vor Ort in Kubas Südosten.



Zum krönenden Abschluss des Tages überreichte Grüne Gutscheine den Scheck über 100.000 € an die Tropenwaldstiftung. Melissa Brosig drückte nicht nur ihre Freude über die beträchtliche Summe aus, sondern bedankte sich ausdrücklich bei COUPONS4U über die freie Handhabe. „Mit dem Geld können wir ganz viele unterschiedliche Dinge vorantreiben“, erklärte Brosig. Die Fundraising-Referentin erinnerte daran, dass OroVerde auf Kooperationen wie Spenden und Sponsorings angewiesen sei, und lobte das Chemnitzer Unternehmen als verlässlichen Partner.

(lifePR) (