Glühweinpreise 2023 im Check

Die Vorweihnachtszeit ist bekannt für gemütliche Spaziergänge über festlich geschmückte Weihnachtsmärkte, begleitet vom Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch wie erschwinglich ist das Weihnachtsmarktgetränk schlechthin eigentlich? Wir werfen einen Blick auf die Glühweinpreise deutscher Weihnachtsmärkte im Jahr 2023 und verraten, wie tief man für das leckere Heißgetränk in die Tasche greifen muss.Städte wie Nürnberg mit dem weltberühmten Christkindlesmarkt, Erfurt, Oberhausen oderLübeck liegen mit 4 Euro pro Glühwein im Bundesschnitt. Teurer wird es dagegen in den größten Metropolen wie Hamburg, Berlin oder München. Hier sind 4,50 Euro bzw. 5 Euro Standard. Auch in Stuttgart, Köln, Dresden, Freiburg und Mannheim werden meist 4,50 Euro fällig. Hinzu kommt das Pfand, das je nach Weihnachtmarkt stark variiert und zwischen 1 Euro (Mainz) und 5 Euro (München) betragen kann.Fernab der größten Touristenströme findet man Weihnachtmärkte, die verhältnismäßig günstigen Glühwein ausschenken. Vor allem Städte wie Essen, Magdeburg, Rostock oder Braunschweig punkten beim Glühweinpreis mit meist 3,50 Euro pro Tasse. In noch kleineren Städten des Landes kann man mit Glück sogar für 2,50 bis 3 Euro Glühwein genießen.Weitere interessante Ergebnisse unseres Glühwein-Preisvergleichs und eine Infografikdazu sind unter https://www.coupons.de/magazin/gluehweinpreise-2023-weihnachtsmarkt zu finden.