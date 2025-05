Eiskugelpreise 2025

Zwischen der günstigsten und teuersten Eiskugel liegt 2025 eine Differenz von etwa 1,07 Euro.



Besonders in Ferienorten, Großstädten und im Süden Deutschlands müssen Verbraucher:innen tief in die Tasche greifen. Berlin überholt in diesem Jahr München um 7 Cent und liegt damit bundesweit an der Spitze. In welchen Regionen eine Kugel Eis wie viel kostet, zeigt der Preisvergleich des Gutscheinanbieters COUPONS.DE. Dafür ermittelte das MarTech-Unternehmen 176 Kugelpreise in 60 Städten der Bundesrepublik und darüber hinaus in 15 Städten Österreichs und der Schweiz.



Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und bei steigenden Temperaturen läuten Eisdielen die Saison ein. Doch heiße Preise treiben Liebhaber:innen der süßen Abkühlung vielerorts Schweißperlen auf die Stirn. Wie teuer ist der Kugelgenuss in diesem Jahr? Der Preisvergleich von COUPONS.DE zeigt: Im Schnitt zahlen Konsument:innen 1,81 Euro pro Kugel. Damit stieg der Durchschnittspreis gegenüber vergangenem Jahr um circa 5 % – 2024 gaben Leckermäuler ungefähr 1,72 Euro pro Kugel aus. Im Vergleich zu 2023 verzeichnet er sogar einen Zuwachs von knapp 12 %! Berlin und Münster hoben die Preise seitdem um satte 40 Cent. Zu den Kostentreibern zählen höhere Personal- sowie Lebensmittelkosten, Strompreise und Mieten.



Großstädte schlagen kräftig auf

Wer in den größten Städten Deutschlands lebt, zahlt meist mehr. Allen voran Berlin, wo der Kugelpreis mit 2,17 Euro bundesweit ganz vorne liegt – das entspricht einer Zunahme von 24 Cent seit 2024. Auch München und Stuttgart knacken die 2-Euro-Marke. Daneben mischen Hannover, Aachen, Münster, Göttingen und Nürnberg in den Top-Ten des Eishöchstpreises mit. Andernorts kommen Verbraucher:innen günstiger an die eisige Verführung: Duisburg, Kaiserslautern und Hof unterschreiten die 1,81-Euro-Marke um 11 und 14 Cent.



Nord- und Ostsee teurer als der Bundesdurchschnitt

Urlaubende in beliebten Feriendomizilen an Deutschlands Küste müssen für die kalte Leckerei mehr Geld in die Hand nehmen. 2,12 Euro kostet hier die Kugel Eis im Mittel. Spitzenreiter Sylt verlangt 2,50 Euro, während Eisdielen in St. Peter-Ording 2,30 Euro und in Binz auf Rügen 2,00 Euro pro Kugel veranschlagen. Auf der ostfriesischen Insel Norderney und in Kühlungsborn kommen Gäst:innen mit 1,95 und 1,83 Euro je Kugel verhältnismäßig günstig davon.



Süden hält Preisniveau, Norden zieht an

Süddeutschland führt landesweit das Eispreis-Ranking an, ist allerdings sehr preisstabil. Hier pendelt der Kugelpreis im Mittel bei 1,84 Euro, 3 Cent über dem errechneten Bundesdurchschnitt. 2024 lag der Eispreis noch bei 1,86 Euro. Am günstigsten schlecken Liebhaber:innen in Freiburg und Mannheim, 1,63 Euro bezahlen sie hier je Kugel. Saarbrücken und Koblenz bleiben mit 1,70 Euro ebenfalls im moderaten Bereich. Während Kund:innen in den Eisdielen von Frankfurt am Main und Mainz 1,87 Euro bezahlen, berappen sie in Würzburg in diesem Jahr erstmalig 1,90 Euro. Bayerns Landeshauptstadt München lässt, wie auch schon in den Jahren zuvor, das Feld mit 2,10 Euro pro Kugel weit hinter sich.



In der Hafenmetropole Hamburg ist das Preisniveau etwas niedriger: 1,87 Euro für eine Portion Eis zeigt die Befragung. Damit geben die Bewohner:innen und Besuchende des Stadtstaats zwar mehr Geld als anderswo in Norddeutschland aus, aber immer noch weniger als in einigen Städten südlicher. Bremen und Schwerin verlangen jeweils 1,70 Euro, Ausreißer Lübeck knöpft seinen Eis-Fans 1,93 Euro ab. Mit einer Preiserhöhung von 12 Cent für eine Eiskugel legt der Norden insgesamt jedoch kräftig zu, von durchschnittlich 1,70 Euro 2024 auf 1,82 Euro 2025.



West günstiger als Ost

Westdeutschland verzeichnet den niedrigsten Durchschnittspreis: 1,70 Euro kostet Eisverliebte die populäre Süßspeise und das, obwohl die hiesigen Eiscafés rund 10 Cent mehr je Portion verlangen als noch im Jahr zuvor. Den größten Sprung machen Aachen und Münster, sie hoben die Preise von 1,80 Euro in Aachen und 1,77 Euro in Münster auf jetzt 2,03 Euro an. Wuppertal, Essen und Bochum schlagen allesamt 1,50 Euro an. Überraschend günstig: Bonn und Düsseldorf mit einem bezahlbaren Kugelpreis von 1,60 und 1,63 Euro.



Die Hauptstadt Berlin mal ausgenommen, kommt Ostdeutschland im Schnitt auf 1,75 Euro für eine Eisportion – 1 Cent günstiger als im Jahr 2024 – und hält damit das Preisniveau. Abweichler Rostock und Leipzig nehmen Verbraucher:innen 1,90 Euro ab. Auch in Chemnitz steigen die Kosten für Eis auf 2,00 Euro; vermutlich im Zusammenhang mit der Ernennung der Stadt zur Kulturhauptstadt Europas. Potsdams Eisdielen preisen mehrheitlich um die 1,83 Euro aus. Jena, Magdeburg und Dresden rangieren im Mittelfeld, Erfurt und Lübbenau im Spreewald liegen mit 1,63 und 1,60 Euro deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Billig bleibts in Halle an der Saale – 1,43 Euro passen auch mit schmalem Budget.



Österreich rund ein Viertel teurer

Klar ist: Österreichs Eispreise machen die Alpenrepublik sicherlich nicht zum beliebtesten Nachbarland der Deutschen. Knapp 23 % liegt das Land über dem Durchschnittspreis hierzulande. In Graz, Linz, Wien, Salzburg und Innsbruck zahlen Eis-Fans en gros 2,22 Euro für eine Kugel. Die zwei Erstgenannten bezahlen je 2,37 und 2,30 Euro. Günstiger ist die süße Sünde hingegen in Salzburg mit glatten 2,00 Euro pro Kugel.



Schweizer Eispreise im Höhenflug

Im Schweizer Raum dürfen Naschkatzen keinen Kosten scheuen. 4,19 CHF – umgerechnet knapp 4,50 Euro – geben sie für eine Portion der gefrorenen Köstlichkeit aus. Spitzenpreise erzielen Genf und Luzern mit 5,07 und 5,03 CHF. Etwas günstiger liegen die Preise in Basel, 4,85 CHF, Lausanne, 4,83 CHF, und Bern, 4,53 CHF. In Winterthur, Zürich, Sankt Gallen und Lugano wandern zwischen 3,83 und 4 CHF über die Ladentheke. Schaffhausen bietet sein Eis für 3 CHF an und ist damit Preissieger. Allerdings unterscheiden sich die Eis-Portionsgrößen von denen in Deutschland, was einen direkten Vergleich erschwert. Zusätzliche Informationen liefert der aktuelle Beitrag im 4U-Magazin von COUPONS.DE.



Zur Methodik

Für den Eispreisindex befragte das Team von COUPONS.DE im Zeitraum 31.03 bis 08.04.25 Eisdielen im gesamten DACH-Raum am Telefon. COUPONS.DE ermittelte so die Verkaufspreise für eine herkömmliche Kugel Eis in zahlreichen deutschen Städten sowie in Österreich und der Schweiz. Die dortigen Eispreise fließen nicht in den Durchschnittseispreis in Deutschland mit ein, sondern werden separat betrachtet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Preisangaben stellte COUPONS.DE nach bestem Wissen und Gewissen zusammen. Dennoch erheben die Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. COUPONS.DE übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

(lifePR) (