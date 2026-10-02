Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075001

CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB Liebigstraße 21 80538 München, Deutschland http://www.cllb.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Sittner +49 89 55299950
Logo der Firma CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB

Spieler kann Verluste aus Online-Glücksspielen zurückfordern – OLG Hamm weist Berufung zurück

CLLB Rechtsanwälte setzt Rückzahlungsanspruch durch

(lifePR) (München, )
In nur fünf Monaten hatte ein Mandant von CLLB Rechtsanwälte fast 41.000 Euro bei Online-Glücksspielen verloren. Das Landgericht Bochum hat mit Urteil vom 6. Januar 2026 entschieden, dass die beklagte Betfair Casino Ltd. als Veranstalterin der Glücksspiele den Verlust erstatten muss, da sie gegen das Verbot von Online-Glücksspielen in Deutschland verstoßen habe und die Verträge deshalb nichtig seien. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil hat das OLG Hamm mit Beschluss vom 29. September 2026 zurückgewiesen. Damit bleibt es dabei, dass der Spieler Anspruch auf die vollständige Rückzahlung seiner Verluste hat.

Der Kläger hatte über eine deutschsprachige Webseite der Beklagten zwischen Mai und Oktober 2015 an Online-Glücksspielen teilgenommen und dabei 40.855 Euro verloren. Die Veranstalterin verfügte zwar über eine maltesische Lizenz, nicht aber über eine deutsche Genehmigung für ihr Glücksspielangebot. „Da Online-Glücksspiele in Deutschland bis zum 30. Juni 2021 grundsätzlich verboten waren, haben wir von der Veranstalterin die Rückzahlung der Verluste an unseren Mandanten verlangt“, sagt Rechtsanwalt Thomas Sittner, CLLB Rechtsanwälte.

Das Landgericht Bochum gab der Klage statt, die Berufung der Beklagten wies das OLG Hamm  wegen fehlender Erfolgsaussichten zurück. Das OLG folgte der Auffassung des LG Bochum, dass die Beklagte gegen das Verbot von Online-Glücksspielen aus dem Glücksspielstaatsvertrag verstoßen habe und die Verträge daher nichtig seien. Der Kläger habe somit Anspruch auf die Rückzahlung seiner Verluste.

Die Einwände der Beklagten, dass das deutsche Verbot von Online-Glücksspielen gegen europäisches Recht verstoße, die entsprechenden Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags kein Schutzgesetz seien oder die Rückforderung der Verluste rechtsmissbräuchlich und der Anspruch zudem verjährt sei, wies das OLG Hamm zurück.

Das Oberlandesgericht stellte klar, dass das Glücksspiel-Angebot der Beklagten gegen das Verbot von Online-Glücksspielen in Deutschland gemäß § 4 Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag in der Fassung von 2012 verstoßen hat. Bei dieser Regelung handele es sich zudem um ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB, denn sie diene nicht nur Zielen des Allgemeinwohls, sondern auch dem individuellen Schutz des Spielers. Dies ergebe sich aus weiteren im Glücksspielstaatsvertrag formulierten Zielen wie der Suchtprävention oder dem Spielerschutz. Dabei gehe es nicht nur darum, einer Spielsucht vorzubeugen, sondern auch darum, den Spieler vor den wirtschaftlichen Folgen zu schützen.

Der Anspruch des Spielers sei auch nicht verjährt, führte das OLG Hamm weiter aus. Da es sich bei dem Verbot von Online-Glücksspielen um ein Schutzgesetz handelt, kann auch § 852 BGB zur Anwendung kommen. Danach tritt die Verjährung erst nach zehn Jahren ein. „In einem Leitentscheidungsverfahren vom 17. September 2026 (Az. I ZR 216/25) hat der BGH zu erkennen gegeben, dass er zu einer Anwendbarkeit des  § 852 BGB tendiert. Das Urteil ist hier aber noch nicht verkündet“, so Rechtsanwalt Sittner.

Der Kläger habe auch nachvollziehbar dargelegt, dass er an den Online-Glücksspielen von seinem Wohnsitz in NRW teilgenommen habe. Er habe sich zwar auch während eines Spanien-Urlaubs eingeloggt, aber aus Rücksicht auf seine Familie habe er nicht gespielt. Auch diese Darstellung sei nachvollziehbar, zumal eine mehrwöchige Spielpause in diesem Zeitraum belegt sei, so das OLG.

Die Beklagte könne sich auch nicht darauf berufen, dass dem Kläger das Verbot von Online-Glücksspielen aufgrund der Medienberichterstattung bekannt sein musste. Für den Verbraucher sei dies nicht ersichtlich und der Kläger habe dargelegt von der Legalität des Angebots ausgegangen zu sein, so das Gericht. Dem Veranstalter hätte allerdings klar sein müssen, dass Online-Glücksspiele in Deutschland verboten waren.

Auch wenn die Beklagte bei Online-Pokerspielen nur eine Gebühr einbehält, könne sie sich nicht auf Entreicherung berufen, führte das OLG Hamm weiter aus. Denn es sei nicht nachgewiesen, dass sie mit dem erhaltenen Geld keinen adäquaten Vorteil erzielt hat, der der Entreicherung entgegensteht.

„Das Urteil zeigt, dass Online-Glücksspiele inklusive Sportwetten und Online-Poker ohne die erforderliche Lizenz in Deutschland verboten waren und verboten sind. Spieler haben weiterhin gute Chancen, ihre Verluste aus verbotenen Online-Glücksspielen zurückzuholen“, so Rechtsanwalt Sittner.

Mehr Informationen: https://www.onlinecasino-geld-zurueck.de/

CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB

CLLB Rechtsanwälte steht für herausragende Expertise auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts. Die Ausarbeitung und erfolgreiche Umsetzung einer zielführenden Prozessstrategie ist nicht nur in Großverfahren mit mehreren hundert Geschädigten ein entscheidender Faktor. Auch komplexe Einzelverfahren gerade mit internationalem Bezug können nur durch den Einsatz spezifischer Erfahrung und detaillierter Sach- und Rechtskenntnis optimal geführt werden. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung vor Gerichten in der gesamten Bundesrepublik. Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte wurde im Jahr 2004 in München gegründet und konnte sich durch zahlreiche Erfolge in aufsehenerregenden Verfahren bereits nach kurzer Zeit etablieren. Beinahe zwangsläufig war deshalb die Erweiterung der Repräsentanz mit Eröffnung eines weiteren Standortes in der Bundeshauptstadt Berlin im Jahr 2007. Neben den vier Gründungspartnern István Cocron, Steffen Liebl, Dr. Henning Leitz und Franz Braun, deren Anfangsbuchstaben für die Marke "CLLB" stehen, sind mit Alexander Kainz 2008 und Thomas Sittner 2017 zwei weitere Partner für den Mandantenerfolg verantwortlich. Mittlerweile vertreten dreizehn Rechtsanwälte von CLLB die rechtlichen Interessen ihrer Mandanten. Sie sind dabei vorwiegend auf Klägerseite tätig und machen für sie Schadensersatzforderungen geltend. Das heißt kurz zusammengefaßt: Wir können Klagen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.