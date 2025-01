Archivierungsboxen für Aktenordner

Wurde vor Jahren noch alles in Papierform im Aktenordner abgeheftet und archiviert, so setzt sich heutzutage die papierlose, elektronische Archivierung durch. Für Unternehmen ist diese inzwischen sogar Pflicht. Kleine Unternehmen werden aus praktischen Gründen weiterhin parallel Papierbelege archivieren. Privat wird sowieso wie bisher im Aktenordner archiviert. So stellt sich alle Jahre wieder die alte Frage: Wohin mit all den Aktenordnern?Archivierung im Pappkarton sieht nicht gut aus, ist unübersichtlich und bietet zu wenig Schutz. Bewährt und bekannt sind stattdessen transparente Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff.Die Firma CLICKBOX bietet passende Ordnerboxen für unterschiedlich viele Aktenordner an. Manche Ausführungen haben sogar Schienen integriert, in die sich Hängemappen einhängen lassen. Aktenordner und Hängemappen können also in der gleichen Box aufbewahrt werden.Wichtig ist dabei, dass die befüllten Boxen stabil sind und für das beträchtliche Gewicht geeignet. Sie sollen gut zu transportieren sein. Um den vorhandenen Platz optimal nutzen zu können, ist es von Vorteil, wenn die Boxen gut aufeinander stapelbar sind. Die beste Übersicht geben alle Archivierungsboxen, bei denen sich die Ordner-Rückenschilder von außen lesen lassen.Je nachdem, wo die Archivierungsboxen gelagert werden sollen, ist unter Umständen sehr wesentlich, ob diese Boxen vor Feuchtigkeit schützen können. Wasserdichte Kunststoffboxen bieten Schutz vor Schimmelbildung und Stockflecken und - ganz wichtig - sollte ein Lagerraum einmal überflutet werden, dann schützen sie wichtige Dokumente im wahrsten Sinn des Wortes vor dem Untergang.CLICKBOX bietet Kunststoffboxen für die Aktenarchivierung von namhaften europäischen Herstellern wie REALLY USEFUL BOX ORTHEX oder IRIS OHYAMA . Die Boxen können online bestellt werden und sind in der Regel sofort ab Lager verfügbar. Geliefert wird an Privat, an Firmen sowie an Behörden und öffentliche Einrichtungen.