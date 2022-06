„Kandidatengrillen 2021“ gewinnt bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Mit herausragendem gesellschaftlichem Engagement in der Schaffung eines Dialogs zwischen Bürger*innen und Politiker*innen gewinnen Jugendliche die besondere Auszeichnung beim CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb.

Die Jugendlichen des Projekts „Kandidatengrillen 2021“ aus Zwickau haben es geschafft und sich gegenüber 60 anderen Projekten durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Schaffung eines Dialogs zwischen Bürger*innen und Politiker*innen vor der Bundestagswahl 2021 gewinnen sie den CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt die Jugendlichen zusammen mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (21. bis 25. September). Dort nehmen sie an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussichtlich der exklusive Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



„Kandidatengrillen 2021“ – Das Kandidatengrillen stellt eine kreative Art des Dialogs zwischen Bürger*innen und Politiker*innen dar. Mit möglichst prägnanten Antworten auf die Fragen der oft jungen Zuschauenden mussten sich die Direktkandidat*innen zur Bundestagswahl 2021 Grillutensilien erspielen. Damit wurde am Ende gemeinsam, bei lockerer Stimmung, gegrillt. Die Jugendlichen des von ihnen selbstgegründeten Fortschritt-Vision-Diskurs e.V. organisierten die Veranstaltung von der Planung bis hin zur Moderation komplett selbst.



Mitte Mai hat eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus elf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerbs entschieden. Besonders positiv bewertete die Jury die Kreativität und die damit verbundene Niedrigschwelligkeit des Projektes. Durch die ungezwungene und witzige Atmosphäre der Veranstaltung können auch junge Menschen erreicht werden, die bisher politisch vielleicht weniger interessiert waren. Die 16 - 21 Jahre alten Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft. Für ihr Engagement sind die Jugendlichen des Projekts auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert.



