Geben Sie Dieben keine Chance







Welcher Standort passt zu Ihrem Tresor?



Wohnungseinbrüche in Deutschland werden weniger. Waren es im Jahr 2016 noch über 151.000, so hat sich die Zahl im Jahr 2020 auf ca. 75.000 Wohnungseinbrüche halbiert. (Quelle Statista). Jedoch ist die Zahl noch immer erschreckend hoch und man sollte präventive Maßnahmen setzen. Einbrecher müssen rasch arbeiten, um an ihr Ziel zu gelangen. Stoßen sie auf Widerstand, brechen sie ihr Vorhaben oft ab. Geben Sie Dieben keine Chance, schützen Sie Ihre Dokumente und Wertgegenstände in zertifizierten Tresoren am richtigen Ort.



Gewerblicher Safe oder privater Tresor



Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob Sie den Tresor für gewerbliche oder private Zwecke verwenden. Ein Aktenschrank mit 50 Ordner benötigt einen fixen Standort, an dem der Dokumentenschrank verankert wird. Ein Datensicherungsschrank oder ein Geschäftstresor wiegt mehrere 100 Kilogramm und kann daher freistehend aufgestellt werden, ohne diesen zusätzlich am Boden zu fixieren.



Bei Ihrem Eigenheim haben Sie mehrere Möglichkeiten. Selbstverständlich können Sie einen Aktenschrank in Ihrem Homeoffice aufstellen. Für kleine Wertgegenstände, Bargeld oder Schmuck werden Sie sich eher für einen Möbeltresor, welcher direkt in einem Möbelstück befestigt werden kann, oder einen Wandtresor entscheiden.



Wand- oder Bodentresor zum Einmauern



Diee Tresore haben den Vorteil, dass sie nicht auf den ersten Blick entdeckt werden und fest eingemauert sind. Bei einem Einbruch ist ein rascher Abtransport, ein einfaches Wegtragen, nicht möglich. Einen Wandtresor planen Sie am besten gleich bei der Errichtung Ihres Eigenheimes mit ein. Ein späterer Einbau ist mit höheren Kosten verbunden bzw. könnte sich die Wand für den Einbau nicht eignen. Der Wandtresor verschwindet hinter einem Gemälde oder einem Möbelstück und wird unsichtbar.



Ähnlich ist es beim Bodentresor. Planen Sie ihn bei einem Neubau ein, dann kann auf die Fußbodenheizung Rücksicht genommen werden. Bodentresore sind unter Teppichen oder bewegbaren Fliesen bestens aufgehoben.



Integrierbare Möbeltresore



Möbeltresore integriert man in ein Möbelstück. Geeignet sind Schränke, Kommoden und Schreibtische. Der kleine praktische Safe verschwindet gänzlich im Möbelstück, ist also ebenfalls nicht direkt zu sehen und wird unkompliziert montiert.



Geeignete Räume



Bei der Standortauswahl sollten Sie darauf achten, dass alle Räume – insbesondere Keller – trocken sind. Besonders Elektronikschlösser reagieren auf Feuchtigkeit und könnten beeinträchtigt werden. Schlüsselschloss oder mechanisches Zahlenschloss sind diesbezüglich robuster. Vermeiden Sie eine Aufstellung im Eingangsbereich und vor Fenstern – der Tresor muss nicht sofort von jedem gesehen werden!



Massive Standtresore



Geschäftstresore, Stahlbüroschränke, Datensicherungsschränke etc. sind sehr massiv und bringen daher ein ordentliches Gewicht auf die Waage. Beachten Sie dies bei der Standortauswahl bzw. auch für den Transport des großen Tresors.



Nicht jedes mehrstöckige Haus ist mit einem Lift ausgestattet. Besonders ältere Gebäude besitzen ein enges Treppenhaus oder unübersichtliche Winkel. Wie ist es um die Tragfähigkeit der Decke bestellt? Hält Sie einen schweren Tresor aus? In einem Transportfragebogen können Sie diese wichtigen Details für die Spedition hinterlegen. So lassen sich grundlegende Fragen vor Transportbeginn abklären, und es stellt sich nicht erst an Ort und Stelle heraus, dass Spezialwerkzeuge oder weiteres Fachpersonal nötig gewesen wären.



Fachmännische Montage



Sämtliche Tresorarten gehören fachmännisch montiert. Die Bohrungen bei den Tresoren sind am Boden und/oder Rückwand meistens durchgebohrt und das benötigte Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die Montage durch geeignetes Fachpersonal.



Tipp: Falls möglich, bereits beim Hausbau planen, ob ein Tresor eingemauert werden soll. Für das eigene Zuhause sind Möbelsafes oder Wand-/Bodentresore ideal, für den Geschäftsbereich große Standtresore (Aktenschränke, Datensicherungsschrank, Dokumentenschrank usw.).