Neue Weiterbildung zur insoweit erfahrene Fachkraft (IseF)

Campus Berlin erweitert sein Angebot mit der Weiterbildung zertifizierte Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII

Die Campus Berlin erweitert das Weiterbildungsportfolio seiner Akademie um den Zertifikatskurs „Insoweit erfahrene Fachkraft (IseF) – Weiterbildung zur Kinderschutzfachkraft. Das neue Qualifizierungsangebot vermittelt fundiertes Fachwissen und praxisnahe Kompetenzen im Kinderschutz und stärkt pädagogische Fachkräfte und alle, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit.

Kinderschutz gehört zu den sensibelsten und verantwortungsvollsten Aufgaben im pädagogischen Alltag. Insbesondere pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schule sind häufig diejenigen, die Veränderungen im Verhalten von Kindern frühzeitig wahrnehmen und Hinweise auf mögliche Gefährdungslagen erkennen. Die Weiterbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft (IseF) qualifiziert Teilnehmende gezielt dafür, diese Herausforderungen kompetent, sicher und rechtlich fundiert zu meistern.

„Mit der IseF-Weiterbildung setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Qualitätssicherung von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im Kinderschutz", erklärt Andrea Lange eine der zwei Kursleiterinnen und erfahrene Dozentin der Campus Fachschule für Sozialpädagogik. „Es besteht leider noch viel Unsicherheit, wenn es um den professionellen Umgang mit Schutzprozessen geht. Als Dozentin habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele pädagogische Einrichtungen sich in herausfordernden Situationen mehr Sicherheit, Orientierung und Rückhalt wünschen. Genau hier setzen wir an."

Das Weiterbildungsangebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte, und alle Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Verantwortung im Kinderschutz tragen, z. B. Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter*innen und Mitarbeitende in Schulen, Jugendhilfe und Betreuungseinrichtungen.

Die modular aufgebaute Weiterbildung mit Zertifikat umfasst insgesamt 15 ganztägige Weiterbildungseinheiten. Kursstart ist der 4. Juni 2026, Kosten 1120 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.campus-berlin.de/...

Campus Berufsbildung e.V.

Campus Berufsbildung e. V. ist ein Bildungsanbieter in freier Trägerschaft. Seit seiner Gründung vor mehr als 25 Jahren durch Rudi Kirchner und Detlev Hoffmeister hat sich Campus Berlin zu einem Oberstufenzentrum (OSZ) für medizinische und kaufmännischer Aus- und Weiterbildungen mit drei Schulstandorten in Berlin entwickelt. Insgesamt lernen hier mehr als 1.400 Studierende, Schüler*innen und Auszubildende und Umschüler*innen täglich und werden dabei von 140 Mitarbeiter*innen unterstützt.
Zum Campus Berufsbildung e.V. gehören die Standorte Friedrichstraße, der Standort Wilmersdorfer Straße und der Standort Südkreuz mit dem Schwerpunkt Ausbildung im sozialen und pflegerischen Bereich.

