Neue Weiterbildung zur insoweit erfahrene Fachkraft (IseF)
Campus Berlin erweitert sein Angebot mit der Weiterbildung zertifizierte Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII
Kinderschutz gehört zu den sensibelsten und verantwortungsvollsten Aufgaben im pädagogischen Alltag. Insbesondere pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schule sind häufig diejenigen, die Veränderungen im Verhalten von Kindern frühzeitig wahrnehmen und Hinweise auf mögliche Gefährdungslagen erkennen. Die Weiterbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft (IseF) qualifiziert Teilnehmende gezielt dafür, diese Herausforderungen kompetent, sicher und rechtlich fundiert zu meistern.
„Mit der IseF-Weiterbildung setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Qualitätssicherung von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im Kinderschutz", erklärt Andrea Lange eine der zwei Kursleiterinnen und erfahrene Dozentin der Campus Fachschule für Sozialpädagogik. „Es besteht leider noch viel Unsicherheit, wenn es um den professionellen Umgang mit Schutzprozessen geht. Als Dozentin habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele pädagogische Einrichtungen sich in herausfordernden Situationen mehr Sicherheit, Orientierung und Rückhalt wünschen. Genau hier setzen wir an."
Das Weiterbildungsangebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte, und alle Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Verantwortung im Kinderschutz tragen, z. B. Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter*innen und Mitarbeitende in Schulen, Jugendhilfe und Betreuungseinrichtungen.
Die modular aufgebaute Weiterbildung mit Zertifikat umfasst insgesamt 15 ganztägige Weiterbildungseinheiten. Kursstart ist der 4. Juni 2026, Kosten 1120 Euro.
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.campus-berlin.de/...