Campus Berufsbildung zum dritten Mal mit dabei

Am 23. März um 10.00 Uhr öffnet das Olympiastadion zum 11. Mal seine Tore für die Jobmesse Berlin und Campus Berlin ist wieder mit dabei.



Erneut wird der Bereich am Südvorplatz des Olympia Stadions zu einem Drehkreuz von Jobsuchenden, potentiellen Arbeitgebern und Bildungsanbietern für Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung. Das Motto der diesjährigen Jobmesse lautet: Alle Wege zu Deiner neuen Karriere!



Als einer der zahlreichen Aussteller nimmt Campus Berlin bereits zum dritten Mal an der Veranstaltung teil. Detlev Hoffmeister, Vorstand der Campus Berufsbildung, findet besonders passend das diesjährige Motto der Jobmesse „Alle Wege zu Deiner neuen Karriere!“ besonders passend. „Noch treffender ist verschiedene Wege. Mit der richtigen Qualifikation ist Studieren auch ohne Abitur möglich. Unsere Angebote, wie die Ausbildung in der Sozialassistenz, die den Weg zur Erzieherausbildung ebnet, oder der Einstieg in die Pflege mit Deutschkenntnissen auf Niveau B1 über die Ausbildung zur Pflegefachassistenz, sind Beispiele für flexible Bildungspfade.“



Campus Berlin präsentiert sich mit einem Team von vier Fachkräften, um Interessierten Orientierung und Beratung zu bieten. Das Bildungsportfolio umfasst Ausbildungen in den Bereichen Pflege, Soziales, Wirtschaft und IT, Schulabschlüsse und Umschulungen.



Dabei legt Campus zusätzlich zur Vermittlung der notwendigen fachpraktischen Kompetenzen besonderen Wert auf eine lernfördernde Schulatmosphäre, hilfreichen Unterstützungsangeboten und Raum, eigene Potenziale zu entdecken und auszubauen. Vielfalt, Toleranz und Förderung der interkulturellen Kompetenz in Kooperation mit ERASMUS+ sind Fokus-Themen. Spaß beim Lernen und Bildungsziele im Bereich Nachhaltigkeit sind im Campus-Schulalltag integrativer Bestandteil.



Die Jobmesse Berlin im Olympiastadion ist eine gute Gelegenheit für Personen, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, eine Neuorientierung suchen oder sich für Aus- und Weiterbildung interessieren.



Wann: 23. März 2024; 10.00-16:00 Uhr



Wo: Olympiastadion Berlin



Campus Berlin Stand 321



Eintritt frei.

(lifePR) (