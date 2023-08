Campus Berufsbildung macht mit am World Cleanup Day 2023

Mit Zangen gegen die Vermüllung im Tiergarten

In einer schulstandortübergreifenden Aktion für eine saubere Umwelt beteiligen sich die Fach- und Berufsfachschulen und das private OSZ von Campus Berufsbildung dieses Jahr am weltweiten Cleanup Day 2023. Die freiwilligen Helfer von den drei Schulstandorten Friedrichstraße, Wilmersdorfer Straße und Südkreuz versammeln sich am 15. September um 10.30 Uhr am Brandenburger Tor, um dann gemeinsam Teile des Tiergartens von umliegendem Müll zu befreien.



Die Müllsammelaktion wird von der Berliner Stadtreinigung im Rahmen der Aktion Kehrenbürger unterstützt. Die BSR liefert für die Aktion Müllsäcke, Westen, Zangen sowie Besen und gewährlweistet die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Mülls.



"Wir freuen uns über das Engagement unserer Schulgemeinschaft, sich am World Cleanup Day 2023 zu beteiligen", sagte Detlev Hoffmeister, Vorstand von Campus Berufsbildung. "Die Teilnahme an solchen Initiativen ist ein wichtiger Baustein unserer ganzheitlich angelegten Bildungsinhalte für nachhaltige Entwicklung."



Erstmalig fand der World Cleanup Day 1989 in Australien statt. Mittlerweile engagieren sich mehr als 15 Millionen Menschen in 190 Staaten an jeden dritten Samstag im September an dem weltweiten Aufräumtag.



In diesem Jahr treffen sich die Auszubildenden, Schüler*innen und Studierenden von den insgesamt drei Campus Schulstandorten Friedrichstraße, Wilmersdorfer Straße sowie Südkreuz zentral am Brandenburger Tor, um gemeinsam ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung zu setzen. Im Schulalltag bereits fest installiert ist die Wahl einer*s Klimabeauftragten pro Klasse, die sich regelmäßig treffen, um sich über neue Ideen und zukünftige Aktionen für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Schulalltag auszutauschen. Bereits im Juli diesen Jahres wurden Campus Schüler*innen für ihren Beitrag beim diesjährigen Wettbewerb “Berliner Klima Schulen” ausgezeichnet.