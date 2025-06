Campus Berufsbildung e. V. wird Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Im feierlichen Rahmen des Sommerfestes hat der Schulstandort von Campus Berufsbildung e. V. in der Friedrichstraße offiziell bekannt gegeben, nun Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu sein.



Der Entschluss zur Teilnahme an dem deutschlandweiten Netzwerk gegen Diskriminierung und für Toleranz wurde von einer breiten Mehrheit der Schüler*innen, Auszubildenden und des Personals getragen. Ein Schritt, der ganz im Sinne der gelebten Werte bei Campus Berlin steht.



Detlev Hoffmeister, Vorstand des freien Schulträgers Campus Berufsbildung e. V., betont:



„Unsere Auszubildenden und Schüler*innen stammen aus 42 verschiedenen Ländern. Dabei treffen selbstverständlich unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen aufeinander – und genau diese Vielfalt gilt es anzuerkennen und zu schätzen. Seit der Gründung des Campus Berufsbildung e. V. war für mich klar: Schule muss ein Ort des Friedens sein, an dem Offenheit und Toleranz nicht nur vermittelt, sondern tagtäglich gelebt werden.“



Zur Feier der Netzwerkaufnahme begrüßte der Standort auch seine neuen Botschafter*innen:



Robert Nitz, ehemaliger Auszubildender bei Campus Berlin und heutiger Bürgermeister der Kreisstadt Seelow, sowie die Schauspielerin Aybi Era, deren Ansprache als Videoaufzeichnung gezeigt wurde.



Beide hoben in ihren Ansprachen die Bedeutung von Courage, Vielfalt und gegenseitigem Respekt im Schulalltag hervor.



Mit der Mitgliedschaft im Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ setzt Campus Berufsbildung e. V. ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung und für ein gemeinsames, respektvolles Miteinander.

