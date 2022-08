Campus Berufsbildung beschließt Energiesparplan

Erster Maßnahmenkatalog enthält Serverzusammenlegung, Absenkung der Raumtemperatur u.v.m.

Die Campus Berlin Gruppe hat einen Energiesparplan verabschiedet und startet ab sofort mit der Umsetzung an allen vier Schulstandorten. Die deutliche Reduzierung des Energiebedarfs soll den angekündigten Preisanstieg durch die beschlossene Umlage im Oktober für Strom und Heizung abfedern.



Bereits im Juni hat der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zum Start der Energiespar-Kampagne zusammen mit einem breiten Bündnis von Verbänden zum Energiesparen aufgerufen.



„Dies haben wir als Vorstand von Campus Berufsbildung zum Anlass genommen, den Verbrauch an Energie an unseren Schulen erneut zu überprüfen.“, erläutert Detlev Hoffmeister, Vorstand und zuständig für die Finanzen. Der nachhaltige Umgang mit Energie ist bereits seit Längerem verankert im Campus Leitbild und fester Bestandteil im langfristig angelegten Nachhaltigkeitskonzept. So wurden in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise der Einbau von LED-Leuchtmitteln sowie Bewegungsmeldern in den Fluren und auf den Toiletten an allen Campus Schulstandorten und die Benennung eines*r Klimabeauftragten pro Klasse, der/die darauf achtet, dass die Heizkörper bei Verlassen der Klassenräume runtergedreht werden.



Diese Maßnahmen haben den Energieverbrauch gesenkt. „Doch die gegenwärtige und prognostizierte Steigerung der Energiekosten um 50 bis 100 % erfordern eine deutliche Beschleunigung unserer Anstrengungen.“, begründet Rudi Kirchner das verabschiedete neue Maßnahmen-Paket.



Beschlossen ist die Absenkung der Raumtemperatur der Klassenräume auf 21 °C, in den Fluren und in den Toilettenräumen auf 18 °C bzw. 16 °C sowie die Absenkung nach Unterrichtsende in allen Räumen jeweils um weitere 4° Celsius. Warmwasserboiler werden in den Sommermonaten komplett abgeschaltet.



Weiteres Einsparpotenzial bietet die Vielzahl der Schulküchen. Um nicht halb gefüllte Kühlschränke zu unterhalten, werden am Schulstandort Friedrichstraße sechs der insgesamt neun Küchen geschlossen. Die Herdplatten in den verbleibenden offenen Küchen werden durch energiesparende Induktionskochfelder ersetzt. Grundsätzlich soll die Investition neuer Kühlschränke mit der neuen Energieeffizienzklasse A geprüft werden.



Dass wirklich alles auf den Prüfstand kam, zeigt die Zusammenlegung zweier getrennt betriebener Server in einen gemeinsamen Serverraum. Durch den Umzug des Servers aus der Geneststraße in den Serverraum des benachbarten Schulgebäudes in der Alboinstraße kann die Klimaanlage im stillgelegten Serverraum außer Betrieb genommen werden.



„Natürlich suchen wir zusätzlich das Gespräch mit unseren Vermietern und der jeweils zuständigen Senatsverwaltung. Auch sind wir auf der Suche nach einem Fachbetrieb für den Einbau digital steuerbarer Thermostate und modernster Heizungsventile und wir möchten auch unsere Schüler*innen, Auszubildenden und Studierenden mit einbeziehen. Ich bin sicher, von ihnen kommen noch viele weitere Ideen. Und sei es anstelle des Fahrstuhls die Treppe zu nehmen.“, schließt Herr Kirchner die Vorstellung des beschlossenen Energiesparplans von Campus Berufsbildung.