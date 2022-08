Campus Berufsbildung auf der Last Minute Börse für Ausbildungsplätze 2022

Am 23. und 24. August 2022 jeweils von 10.00 – 16.00 Uhr findet die Last Minute Börse für Ausbildungsplätze im Kosmos Berlin statt. Kurz vor dem Start des Ausbildungsjahrs 2022 wird damit das ehemalige Kino an der Karl-Marx-Allee 131A zur Kontaktbörse für Ausbildungsplatzsuchende und Anbietern noch freier Ausbildungsplätze. In der Tat ist Eile geboten. Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. September und wer dieses Jahr noch eine Berufsausbildung beginnen möchte, jedoch noch keinen unterschriebenen Vertrag aufweisen kann, ist herzlich eingeladen teilzunehmen.Ziel der Last Minute Börse ist es, den Bewerbungsprozess zu verkürzen. Das Konzept und die Organisation liegt in der Hand des Arbeitgeber-Service der Agenturen für Arbeit Berlin. Dieser hat im Vorfeld Berliner Unternehmen und Ausbildungsanbieter angeschrieben und das Interesse an einer Teilnahme abgefragt. Zur Börse eingeladen sind ausbildende Unternehmen und Vereine, die freie Kapazitäten für das beginnende Ausbildungsjahr zurückmeldeten und noch auf der Suche nach geeigneten Bewerber*innen sind.Anders als auf anderen Jobmessen ist bei der Last Minute Börse der Schwerpunkt auf die gezielte und niederschwellige Kontaktvermittlung gerichtet. Die Ausstellungsflächen werden zugewiesen. Unabhängig von Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branche der teilnehmenden Unternehmen und Ausbildungsanbieter haben alle Aussteller die gleiche Ausstellungsfläche zur Verfügung, ausgestattet mit einem identischen Counter. Einziger Unterschied: die DIN A1 Displaywand des Counters kann mit einem individuellen Plakat bedruckt werden.Die Messe ist für Ausbildungsplatzsuchende die Gelegenheit, konzentriert an zwei Tagen, verschiedene Unternehmen und Ausbildungsanbieter, die noch auf der Suche nach geeigneten Bewerbern sind, zu treffen, sich vorzustellen und erste Bewerbungsgespräche zu führen.„Wir freuen uns darüber, hier erstmalig dabei zu sein. “sagt Rudi Kirchner, Marketing-Vorstand von Campus Berufsbildung. „Die Messe verkürzt den Bewerbungsprozess und ist eine echte Chance für alle, die aktuell noch keinen Ausbildungsvertrag in Aussicht haben. “Campus Berufsbildung hat noch freie Ausbildungsplätze im sozialen und Gesundheitsbereich als Erzieher*in, Pflegefachkraft, Heilerziehungspflege sowie in den kaufmännischen Berufen: Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, Kaufmännische Assistenz mit dem Schwerpunkt Fremdsprachen oder Betriebswirtschaft. Bei der vollschulischen Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialassistenz besteht die Möglichkeit, ohne zusätzliche Prüfung den MSA Abschluss zu erlangen. Zudem bietet Campus an der Friedrichstraße eine Vielzahl an Schulabschlüssen wie beispielsweise den Mittleren Schulabschluss (MSA), die (erweiterte) Berufsbildungsreife, die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung sowie die Fachhochschulreife und das Abitur an. Weitere Informationen unter www.campus-berlin.de Letztes Jahr fand die Last Minute Börse pandemiebedingt virtuell statt. Der Eintritt zur Messe ist frei.Datum: 24. – 25.08.2022, von 9:00 bis 16:00 UhrWo: Kosmos Berlin, Karl-Marx-Allee 131A