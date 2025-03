Campus Berlin mit erweiterten Bildungsangebot erneut dabei

Am 21. und am 22. März jeweils um 10:00 Uhr öffnet das Olympiastadion zum 13. Mal seine Tore für die Jobmesse Berlin und Campus Berlin ist erneut dabei.



Dabei ist in diesem Jahr das Bildungsangebot von Campus Berlin um ein zusätzliches Angebot im Bereich Schulabschluss erweitert. Seit Herbst letzten Jahres ist es am Schulstandort Friedrichstraße möglich, die einjährige Fachoberschule im Bereich Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Sozialpädagogik zu absolvieren. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, im Anschluss mit einem Studium im sozialen Bereich zu beginnen.



„Uns bei Campus ist es wichtig, auch alternative Wege zum Wunschberuf aufzuzeigen und zu ermöglichen. So haben wir uns im Laufe der Jahre zum ersten Berliner Oberstufenzentrum in freier Trägerschaft entwickelt. “ erläutert Detlev Hoffmeister, Vorstand Campus Berlin, das Bildungsangebot von Campus, das aus den vier Säulen Schulabschluss, Berufsausbildung, Weiterbildung und Umschulung besteht.



Campus Berlin präsentiert sich an beiden Messetagen mit einem Team von vier Fachkräften, um jungen Erwachsenen Antworten auf ihre Fragen zu möglichen Ausbildungswegen und Ausbildungsinhalten in ihrem Wunschberuf zu geben. Im direkten Gespräch erfahren sie zudem, welche pädagogischen und inhaltlichen Schwerpunkte Campus Berlin setzt. Besonderer Wert wird auf eine lernfördernde Schulatmosphäre und die individuelle Förderung jedes Einzelnen gelegt. Vielfalt, Toleranz und die Förderung der interkulturellen Kompetenz in Zusammenarbeit mit ERASMUS+ sind im Campus-Schulalltag integrativer Bestandteil.



Wann: 21. und 22. März 2025; 10.00-16:00 Uhr



Wo: Olympiastadion Berlin



Campus Berlin Stand 415



Eintritt frei.

