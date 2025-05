Campus Berlin erweitert Fortbildungsangebot

Campus Berufsbildung e.V. erweitert sein Fortbildungsangebot um einen praxisnahenin die. Der Kurs richtet sich an pädagogische Fachkräfte, Mitarbeitende in inklusiven Einrichtungen, Angehörige sowie alle Interessierten, die sich für mehr Verständigung und Teilhabe in einer vielfältigen Gesellschaft einsetzen möchten.Abvermittelt der Kurs „Deutsche Gebärdensprache für Anfänger“ grundlegende Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1. Ziel ist es, erste Gespräche in DGS zu führen und ein besseres Verständnis für die Lebenswelt gehörloser Menschen zu entwickeln. Neben dem Spracherwerb stehen auch kulturelle Aspekte der Gehörlosengemeinschaft im Fokus.„Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe. Mit unserem neuen Angebot möchten wir einen konkreten Beitrag zu Inklusion und Barrierefreiheit leisten“, sagt Gerlinde Lübbers, Gesamtschulleitung vom Schulstandort Campus Berlin am Südkreuz.Ein besonderes Plus: Die Campus Fachschule für Heilerziehungspflege gehört zu den wenigen Fachschulen in Berlin, die Gebärdensprache bereits seit vielen Jahren fest in die Ausbildung integriert haben. Diese langjährige Erfahrung bringt Campus Berlin nun auch in das neue Fortbildungsangebot ein – für alle, die ihre kommunikative Kompetenz gezielt erweitern möchten. Der Kurs kostetund umfasstzu je 90 Minuten.Der Kurs findetin Präsenz statt und ist ideal fürund weitere Fachkräfte aus dem Sozial- und Bildungsbereich – aber auch fürund Interessierte ohne Vorkenntnisse.Alle Informationen zum Kurs und zur Anmeldung finden Sie unter: